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Общество
19.04.2018
Салiдарнасць
Чалый еще раз прошелся по «плохим» спискам, которые составят на белорусов

Экономист коротко объяснил опасность подводных камней в обновленном декрете.

В недавней программе «Экономика на пальцах» экономист Сергей Чалый рассказал о том, во что переродился декрет «о тунеядцах». Накануне эксперт снова вернулся к этой теме и коротко пояснил, что за списки составят на белорусов и что в них плохого.

Он напомнил, что теперь сутью декрета становится в первую очередь сбор информации на всех трудоспособных граждан. И с этой базой данных будет работать Минтруда.

— Но что самое важное: выстроена такая система узкого горла, таких песочных часов, когда вот эта огромная информация отсеивается и остается у министерства труда — одно, но тем, кто будет предоставлять всю эту информацию и владеть ею — будет Комитет государственного контроля. И у меня такое ощущение, что на самом деле целью декрета стало вот это постоянное собирание информации обо всем трудоспособном населении от 18 лет до пенсионного возраста, — считает экономист.

По мнению Сергея Чалого, проблема обновленного декрета залючается в том, что мы получаем в итоге «следящий капитализм»:

— Мало того, что эта информация не анонимна — она абсолютно идентифицирована. Это информация персональная, по всем законам она должна быть защищена. Но как мы понимаем, у нас давно тайны персональной информации практически не существует. А вдобавок к тому, что у нас предстоит идентификация пользователей в соцсетях и на форумах, плюс у нас разрабатывается база данных распознавания лиц с объединениями всех существующих в стране камер слежения с единым оператором. Потенциально это очень опасно.

 
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