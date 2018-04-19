Лайфхак от экспертов: создаем идеальную детскую комнату

Детская комната: какой она должна быть? Красивой и функциональной, удобной и теплой — перечислять можно долго, но разве от этого что-то изменится? Давайте сразу перейдем к делу, но без практичных советов экспертов не справиться. Сегодня наши помощники — специалисты студии дизайна интерьеров «ДиКинг» и строительной компании «Адианстрой». Гости расскажут о нюансах обустройства детской комнаты и помогут избежать ошибок.

Где оборудовать комнату для ребенка?

Вряд ли для хозяев стандартных квартир с небольшой площадью этот вопрос актуален. Обычно планировка не дает богатого выбора. Но не будем забывать, что в просторных новостройках Минска и областных центров, а также частных домах спектр решений куда более внушительный. Специалистам компании «Адианстрой» приходилось иметь дело с заказчиками, которым был необходим ремонт под ключ в Минске в домах, которые сдавали без внутренних перегородок, и здесь вопрос размещения детской комнаты стоял остро.

Итак, есть несколько правил, в основе которых лежат соображения логики и практичности. Детскую комнату лучше располагать рядом с родительской спальней, чтобы мама и папа могли контролировать малышей, которые ночью могут проснуться. Этот вариант актуален и для городской квартиры, и для загородного дома. В просторных частных коттеджах нередко оборудуют не одну детскую комнату, а целый блок, где есть спальня, игровая зона и сектор для обучения. Но возможности так развернуться есть не у всех белорусских семей.

Стилистика интерьера и материалы для отделки

Когда вопрос касается стилистики, впору обратиться за консультацией к дизайнерам. Именно они, зная современные тенденции и ориентируясь в многообразии вариантов, дадут интересную и полезную рекомендацию.

Совет экспертов «ДиКинг». Ориентируйтесь на общую стилистику дома или квартиры, не стоит создавать нездоровых контрастов. Хорошо, когда жилье выполнено в едином стиле. Но это не значит, что детская комната будет скучной и однообразной. Рисунки, интересная форма натяжных потолков (парящие облака, фотопечать мультипликационных и сказочных героев, звездное небо), мягкое покрытие вместо паркета, легкие орнаменты и узоры на мебели, зонирование за счет применения разных оттенков — все это не только уместно, но и рекомендовано для детской комнаты.

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Когда выбрана стратегия, переходим к декору стен, пола и потолка. Здесь придется кстати совет специалистов, которые занимаются отделочными работами, знают об особенностях и характеристиках строительных материалов.

Совет экспертов «Адианстрой». Первое, на что стоит обратить внимание при выборе материалов для отделки детской комнаты — безопасность. Обязательно проверяйте сертификаты. Помните, что некачественный товар может выделять вредные токсины, которые будет вдыхать ребенок. Эконоличность должна быть первостепенной, при этом не стоит забывать и о практичности материалов.

Дети довольно активны, выбирать необходимо покрытия, которые не стираются, обои, которые можно мыть или трудно испачкать. Кстати, новинка последнего сезона — оклеивание стен детской комнаты до половины и обработка оставшейся части белой краской, на которую после высыхания стойкой акварелью наносят яркие рисунки.

Цвета и оттенки для детской комнаты

Безусловно, дети любят все яркое и красочное. Но не стоит забывать, что насыщенная тональность возбуждает психику ребенка, может вызывать агрессию, истерики, капризы, головные боли, бессонницу. Если есть возможность, постарайтесь зонировать помещение, сделав экспрессивнее игровую зону и спокойнее место для отдыха. Желательно пастельные тона делать основными, а яркие краски применять при создании акцентов. Для детских комнат рекомендованы белый, голубой, светло-зеленый, желтый, бежевый, оранжевый цвета. Актуально их применение не только в отделке, но и при выборе текстиля, мебели, аксессуаров.

Мебель-трансформер — удобно и практично

Тяжелая и массивная мебель — не лучший вариант для детской комнаты, куда лучше использовать компактные предметы интерьера, за которыми проще ухаживать. Места они занимают значительно меньше, а по функциональности не уступают габаритным аксессуарам.

Совет экспертов «ДиКинг». Стандартный набор мебели для детской комнаты: кровать-колыбель, обычная или двухъярусная кровать для нескольких малышей, шкаф для одежды, аксессуаров и игрушек, тумба с настольной лампой, контейнер для игрушек, если они не помещаются в шкафу (а они там редко помещаются!), несколько полок для книг и фотографий, столик для рисования и письма, пуфики или небольшой диван.

Не забываем о приоритете экологичности, прочности и безопасности. Ни в коем случае не приобретайте мебель с острыми углами. Во время игр дети очень подвижны и легко травмируется, что чревато неприятными последствиями.

Аксессуары для детской комнаты

Прежде, чем наполнять детскую комнату ковровыми покрытиями, мягкими игрушками, подушками и покрывалами, подумайте, сможете ли вы содержать ее в порядке и своевременно избавляться от пыли. Не загромождайте полки мелкими сувенирами или научите детей ежедневно удалять с них пыль. Конечно, многие аксессуары, например, абажуры, декоративные шторки и балдахины на кровати (при условии, что они вписываются в интерьер) добавляют комнате уют, но они крайне непрактичны. Куда полезнее обратить внимание на пробковую, грифельную или магнитную доску для рисования и письма, она точно пригодится и малышу, и школьнику.

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