Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя. Фотофакт

Пассажиры самолета компании Southwest Airlines, двигатель которого загорелся и взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота, которой удалось совершить после аварии успешную экстренную посадку.

Тэмми Джо Шульц 10 лет проработала пилотом истребителя в составе ВМФ США

Тэмми Джо Шульц была командиром воздушного судна, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Даллас, но вынужденного приземлиться в Филадельфии.

Осколки взорвавшегося двигателя разбили один из иллюминаторов, и в него частично засосало сидящую рядом женщину. Остальным пассажирам удалось втащить ее обратно на борт, однако позднее пострадавшая все же скончалась.

Позже было названо имя жертвы, ей оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, работавшая менеджером в банке Wells Fargo в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У нее осталось двое детей.

Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.

Точные причины аварии пока не определены, но представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.

Сообщается, что Шульц провела 10 лет в составе военно-морских силах США, где была пилотом истребителя.

Тэмми Джо Шульц была одной из первых женщин, ставших пилотом истребителя

Что мы знаем о пилоте?

Официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом злополучного рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее муж.

В ВМФ США сообщили, что Шульц была в числе первых женщин, севших за штурвал истребителя.

Шульц родилась в Нью-Мексико. До поступления в вооруженные силы она окончила университет, получив два диплома - по биологии и сельскохозяйственному бизнесу. В ВМФ она достигла звания капитана третьего ранга, после чего перешла на гражданскую службу.

Ее муж - тоже пилот Southwest Airlines. У пары двое детей.

Что говорят пассажиры?

Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы.

- Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пошлю ей открытку с подарочной картой - за то, что она меня так приземлила, - сказал он в интервью Ассошиэйтед пресс.

- Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту, - написал в «Твиттере» Кристофер Джонсон.

Диана Макбрайд Селф разместила в «Фейсбуке» фотографию Тэмми Джо Шульц на борту только что приземлившегося самолета: «Командир Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из нас лично. Она настоящий американский герой. Огромное вам спасибо за ваши знания, действия и отвагу в такой сложной ситуации"».

- Наш двигатель взорвался на высоте в 38 тысяч футов. Разбилось окно, но нас спас человек, который закрыл его своим телом. К сожалению, одна из пассажиров скончалась от инфаркта. Командир Тэмми Джо была невероятна. Она благополучно посадила нас в Филадельфии. Господь послал нам своих ангелов для охраны. Я даже слышал, как кто-то воскликнул: «Бог есть!», - пишет в «Инстаграме» пассажир Тимоти Борман.

Примерно через 20 минут после того, как «Боинг» поднялся в воздух, осколки взорвавшегося двигателя пробили фюзеляж, в результате чего на борту резко понизилось давление и самолет стал падать. Надев кислородные маски, пассажиры кричали от ужаса и готовились к столкновению с землей.

- Southwest Airlines 1380, у нас остался один двигатель, - сообщила Шульц авиадиспетчерам. - Часть самолета оторвалась, так что нам придется немного замедлиться, - добавила она, уточнив, что некоторые пассажиры получили ранения.

- Да, понял, раненные пассажиры. Горит ли сам самолет? - слышен голос авиадиспетчера на записи, обнародованной властями.

- Нет, мы не горим, но одна часть отвалилась, - спокойным голосом отвечает Шульц. - Мне сказали, что в фюзеляже дыра и... э-э-э... кого-то засосало.

Погибшую пассажирку звали Дженнифер Риордан

Что говорят инспекторы?

Глава NTSB утверждает, что, по предварительным данным, одна из 24 лопаток двигателя на большой скорости оторвалась из-за усталости металла:

- Она оторвалась прямо на втулке винта, и есть признаки усталости металла на месте слома.

Кожух двигателя рассчитан на то, чтобы удержать внутри любую деталь в случае поломки, но скорость сломавшейся детали была так велика, что ей удалось пробить корпус. Часть лопатки была обнаружена примерно в 100 километрах к северо-западу от Филадельфии.

Власти призывают другие авиакомпании провести инспекцию двигателей своих «Боингов».

Двигатель разработан франко-американским совместным предприятием CFM International. Представители французских властей заявили, что их инспекторы уже отправились в США, чтобы помочь американским коллегам.

CFM International заявляет, что на самолетах «Боинг» установлено более 8000 подобных двигателей.