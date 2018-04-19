Кочанова превращается в страшный сон для Кобякова

Премьер-министр оказался на периферии политической жизни страны.

Фото «Витебские вести»

Любопытный эпизод произошел во время встречи Александра Лукашенко с представителями госСМИ. Когда те пожаловались на нежелание чиновников общаться с прессой, глава государства обратился к руководителю своей Администрации.

– Она у нас человек патриотичный и не по-женски мужественный. Я думаю, она разберется со всеми там – и премьерами (прим. – С.), и вице-премьерами, и министрами, – грозно сказал Лукашенко.

Ситуация довольно необычная: глава государства фактически поставил Наталью Кочанову выше Андрея Кобякова. Впрочем, давно было видно, что глава Администрации становится для Лукашенко все более значимой фигурой.

Кто теперь вспомнит, что до Кочановой Администрацией президента руководил Александр Косинец. Видимо, слова и действия врача по образованию для главы государства были слишком сдержанными, если не боязливыми.

Другое дело – Наталья Кочанова. На посту вице-премьера чиновница красноречиво продемонстрировала, что не боится народного гнева. Ее слова о зарплате в детско-юношеских спортивных школах быстро разошлись по стране:

— Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата!.. На эти места должен быть очень серьезный подбор кадров. Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране.

Получив назначение в Администрацию президента в конце 2016 года, чиновница себе не изменила. После того, как по Беларуси прошли «марши нетунеядцев», Кочанова выдала огненную цитату.

Конечно, преимущество чиновницы перед премьером не только в подобострастных речах. По долгу службы она гораздо ближе к главе государства, получает от него во время совместных поездок прямые указания и исполняет их. Кроме того, в ее функциях расстановка кадров: чиновники понимают, перед кем в долгу.

Безусловно, тем же занимались и прежние руководители Администрации президента. Но едва ли не впервые премьер-министр настолько потерялся на фоне этой должности.

Кстати, куда пропал Андрей Кобяков? В госСМИ заявлениям Кочановой порой уделяют даже больше внимания. Пока глава Администрации занята с Лукашенко решением главных вопросов на повестке дня, премьер курирует экономику, часто путешествуя по глубинке.

Ну и самое главное: Кобяков в отличие от Кочановой несет огромную ответственность. В начале марта глава государства устроил тому разнос.

– Андрей Владимирович, вы высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует.

Лукашенко также высказался о «каких-то умниках в правительстве», которые мешают работать бизнесу: «Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание?»

Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт

На фоне недавней похвалы Кочановой – эти слова впечатляют. После нового поручения Лукашенко «разобраться со всеми там» вполне может оказаться, что премьеру нужно еще отчитываться и перед главой Администрации президента.