В субботу по югу потеплеет до +24°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

19 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на северный порывистый, в дневные часы на большей части территории – сильный порывистый.

Температура воздуха максимальная днем +10..+16°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +18°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

20 апреля осадки прекратятся. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +3..+8°С, дневной максимум будет колебаться от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

21 апреля ночью по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +6..+11°С, днем распределится от +13°С по северу до +24°С по югу.