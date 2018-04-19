Тарас: «Десять с лишним лет доходило до наших товарищей, что они тут главные»

Кто и откуда управляет Беларусью? И кого действительно должны бояться белорусские власти.

Является ли Беларусь самостоятельным государством и почему самая главная угроза его существованию исходит вовсе не из-за рубежа — эксперты оценили состояние белорусского общества на основе исторических фактов и социологических исследований.

— Постоянно доводится слышать, что Беларусь откуда-то управляется, что она несамостоятельна и ей диктуют, как она должна действовать. Это абсолютное заблуждение, — отметил во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения историк Анатоль Тарас. — Да, наша страна очень сильно зависит от экономики России. Но именно Лукашенко управляет страной. Он и преданная ему элита.

По мнению историка, осознание этой самостоятельности пришло к белорусским властям не сразу.

— Только в начале 2000-х произошло изменение сознания. Через 10 с лишним лет до этих товарищей стало доходить, что они тут на самом деле главные, и, чтобы Москва их опять не погнала, надо держаться за Лукашенко и крепить эту власть. И вот тогда произошла точка невозврата, — отмечает Тарас. — И в этом смысле, я считаю, у нас все нормально. Власть в руках белорусов. Только вот не тех, о которых мечтали деятели белорусского движения в начале 1900-х, создавая свое государство. Она оказалась в руках красных директоров.

Именно эти люди сегодня управляют страной и будут управлять ею в будущем. Даже несмотря на то, что многие органы власти сегодня, по сути, являются формальными структурами, считает социолог Сергей Николюк.

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