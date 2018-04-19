Гендиректор «Беларуськалия» разогнал штаб солигорского «Шахтера»

В очередном чемпионате Беларуси по футболу состоялось всего три тура, а первая тренерская отставка уже грянула. Причем сенсацией она не стала.

Солигорский «Шахтер» провально начал сезон. Сначала горняки вылетели из Кубка Беларуси, а затем в трех матчах национального первенства набрали всего одно очко, что для команды, заявляющей о претензиях на чемпионство, ничтожно мало.

За «катастрофу» ответил главный тренер «Шахтера» Марек Зуб. Роль «стоматолога» сыграл генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый.

Отставка Марека Зуба не явилась для специалистов неожиданностью: увольнение польского тренера прогнозировалось еще до начала чемпионата. Предполагалось, что его заменит Сергей Подпалый, в межсезонье пополнивший штаб «Шахтера».

Но гендиректор «Беларуськалия» пошел дальше. Вместе с Мареком Зубом расчет получили Сергей Подпалый, еще один тренер Рудольф Дюверне, а также замдиректора клуба по спортивной работе и развитию Дмитрий Хохлов.

Стоит добавить, что накануне появилась информация о переходе директора «Шахтера» Юрия Вергейчика на работу в Белорусскую федерацию футбола. Председатель БФФ Сергей Румас анонсировал выдвижение Юрия Вергейчика на пост генерального секретаря организации.

А возглавил солигорскую команду Сергей Ташуев. Он родился в Украине в семье чеченца и белоруски.

Тренерскую карьеру Ташуев начал в «Дружбе» из Буденновска. Далее были «Автозапчасть» (Баксан), «Крылья Советов» (Самара), «Фабус» (Бронницы), «Автодор» (Владикавказ), «Сатурн» (Раменское), «Терек» (Грозный), «Звезда» (Серпухов), «Спартак-МЖК» (Рязань), «Луховицы», «Салют-Энергия» (Белгород), «Краснодар», «Спартак» (Нальчик), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань» (Краснодар).

Примечательно, что 59-летний специалист на предыдущих местах работы задерживался, как правило, менее года. Рекордом стало пребывание в «Салюте-Энергии», где Ташуев провел 19 с половиной месяцев. А «Спартак-МЖК» сыграл под руководством этого тренера всего четыре матча, после чего Ташуев был уволен из-за неудовлетворительных результатов: ничья и три поражения.

В общем, в Солигорске дела всё чудесатее и чудесатее…