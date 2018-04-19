Мать четырех детей и бабушка вышла в финал конкурса красоты

В финал конкурса «Мисс Maxim-2018», проводимого австралийской версией журнала, вышла 47-летняя Джина Стюарт. У неё есть четверо детей, которых она воспитала в одиночку, и внучка!

На традиционный вопрос о секретах красоты Стюарт ответила Daily Mail:

«Единственная косметическая процедура, которую я делала, — это увеличение груди 10 лет назад. Я не использую ботокс или филлеры, потому что надеюсь на красивое старение.

Но если честно, никаких секретов нет. Я думаю, что красивы все люди. И я делаю это не ради внимания: я такое ненавижу. Просто я пытаюсь изменить ситуацию и поспособствовать тому, чтобы женщины не набрасывались друг на друга. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на осуждение. Любите свой возраст и свои формы, от этого еще никто не умирал».

Так Стюарт выглядела 20 лет назад…

…а так сейчас

У Джины Стюарт неплохо обстоят дела с чувством юмора. Свой инстаграм она назвала «Клубника со сливками», а на вопрос анкеты Maxim «Что бы вы сделали, если бы целый день правили миром?» — конкурсантка ответила: «Я бы сделала так, чтобы в шоколаде, арахисовом масле и нутелле не было калорий».

Кристи Бринкли: как в 60 выглядеть на 30? (фото, видео)