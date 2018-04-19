Главный тренер «Немана» нецензурно прокомментировал судейство в матче с БАТЭ

18 апреля состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу 2017/18.

Как водится, без скандала не обошлось.

БАТЭ – Неман – 2:0 (Иванич, 19, Гордейчук,29)

Борисовчане имели большое преимущество. Но второй гол, забитый ими, вызвал большие споры.

Похоже на то, что мяч перед тем, как попасть в ворота, повстречался с рукой игрока БАТЭ Михаила Гордейчука.

Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал судейство с использованием ненормативной лексики (цитируется по «Прессболу»):

– В Борисове стало традицией нам забивать голы руками. С таким судейством рассчитывать на что-то было маловероятным… Им все сходит с рук. Понимаете, есть анатомия. Чикун, б**, вам объяснит. В прошлый раз, когда Родионов рукой забил... Как вообще можно такой бред сказать? Говорит: «За частоколом ног не увидел руку». Ну, он что, анатомию не изучал? Где нога, а где рука! Там в БФФ все объяснят. А так, БАТЭ с победой.

Реакция Ковалевича понятна, если учесть, что менее, чем полгода назад, в матче чемпионата Беларуси форвард БАТЭ Виталий Родионов забил гол «Неману», подыграв рукой.

Динамо Бр – Днепр – 2:0 (Савицкий, 40,Фамейе, 52)

Показательна реакция тренера могилевчан Вячеслава Левчука на спорный момент в этой игре: удаление Павла Ловгача. На после матчевой конференции журналисты поинтересовались мнением коуча, заслуженно ли его игрок был наказан красной карточкой?

– Такие мнения я не составляю на горячую голову. Вот остыну, посмотрю видео, тогда и поделюсь, – ответил Левчук. – Градус матча все-таки был очень серьезный. Не хочу списывать все на решение рефери. Если нарушение было, позвоню рефери и отмечу, что он принял правильное решение. Если нарушения не было, все равно позвоню и скажу, что всякое бывает.

Ответные матчи полуфинальной стадии состоятся 2 мая.