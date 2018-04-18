Польские компании потратят 3,5 миллиарда долларов на удержание сотрудников

Делается это для того, чтобы удержать кадры в стране. «Салiдарнасць» разобралась, на что тратятся эти деньги и чего хотят поляки.

В 2017 году расходы польских фирм на доплаты и бонусы для сотрудников увеличились еще на 150 миллионов долларов и достигли 3,35 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов, в 2018 выплаты достигнут трех с половиной миллиардов. Об этом пишет Rp.pl.

Бесплатный абонемент на занятия спортом, фрукты на работе, расширенный пакет медицинской помощи, доплата за питание и даже массаж на работе, уже стали стандартом во многих отраслях, особенно в IT и сфере новых технологий. Некоторые компании предлагают даже бесплатный пивной бар или услуги консьержа.

По словам специалистов из BenefitSystems, делается это для удержания квалифицированных кадров в стране. Теперь компании, говорят они, конкурируют не только за уровень зарплат, но и за количество предлагаемых бонусов.

Чаще всего дополнительные бонусы предлагают крупные компании (размером более 250 сотрудников), но наибольший рост расходов в этой сфере в предыдущем году произошел у маленьких и средних компаний (до 50 сотрудников). Они пытаются конкурировать с большими игроками и часто это им удается.

В 2018 году 30% польских компаний будут увеличивать расходы на бонусы для сотрудников. Вскоре, по словам экспертов, в стране не останется отрасли, в которой компании не предлагали бы бенефитов для привлечения сотрудников.

К слову, уже сегодня более 80% поляков их получают. Ведь небольшие траты оборачиваются серьезными конкурентными преимуществами и улучшением имиджа компании.

В крупных компаниях растет популярность платформ, которые дают работнику возможность самостоятельно выбрать дополнительные бонусы на фиксированную сумму – от билетов в театр до дополнительных медицинских услуг и аренды парковочных мест. Небольшие компании также не отстают, предлагая расширенные пакеты медицинских услуг и гибкий рабочий график.

Казимеж Седлак, директор фирмы«Седлак и Седлак»:

Растущая конкуренция на рынке труда вынуждает компании увеличивать количество предложений по вознаграждению. Число работодателей, утверждающих, что «сотрудники – главная ценность компании», растет, и создается впечатление, что этот лозунг постепенно становится реальностью.