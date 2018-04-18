Реплика дня из народа.

Национальный статистический комитет обнаружил тенденцию, которая многих удивит: реальные располагаемые денежные доходы белорусов в феврале выросли на 7,5% к аналогичному уровню 2017-го.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Народ на форумах предлагает Белстату зачитать эту статистику в Лоеве, Бешенковичах и других городах страны. Или рассказать о том, как мы стали лучше жить, работникам Молодечненского завода металлоконструкций, на котором третий месяц не платят зарплаты.

«Да знаем мы этих белорусов, у которых постоянно растёт благосостояние. Всех четверых. Саша, Дима, Витя, Коля», — заметил пользователь дискуссионной площадки talks.by.

Люди обращают внимание на то, что все больше становится разрыв между двумя Беларусями: белстатовской и реальной.

«Оказывается, я разбогател, а я и не знал, — отозвался другой форумчанин. — Пойду, что ли, отведаю мраморной говядины и пропущу бокальчик Каберне Совиньон».