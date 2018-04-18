В Минске задержали медсестер хосписа. Их подозревают в продаже психотропов

Наркотические средства предназначались безнадежно больным пациентам.

Задержание медсестер проводилось по месту жительства каждой. В ходе проведения осмотров жилых помещений у каждой из них в квартире были обнаружены опасные психотропные вещества (Диазепам, Трамадол, Феназепам, Клоназепам, Морфин), применяющиеся в медицине для снятия болевого синдрома у тяжело больных пациентов, а также при психических заболеваниях.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, общее количество изъятых психотропных веществ составило 120 таблеток и 35 ампул. Также были изъяты шприцы, наполненные запрещенными в свободной продаже вышеуказанными препаратами.

Сотрудницы хосписа пояснили правоохранителям, что сами лично не употребляли психотропные вещества.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.