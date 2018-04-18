«Жена или муж — это ведь не «железный занавес», не режим апартеида, не Северная Корея»

Арина Холина — о том, почему нам всем нужно перестать так серьезно относиться к моральным принципам.

Многие женщины где-то с момента полового созревания уже беременны Высокими Моральными Ценностями. Плод развивается медленно, незаметно, но обязательно наступит этот момент, когда отойдут воды, начнутся схватки — и вроде бы нормальная такая веселая девица превратится в Матерь Всех Добродетелей. Обыкновенно кризис происходит, когда у женщины начинаются «серьезные отношения» или она, не дай бог, выходит замуж.

Она примется осуждать подруг, она будет проповедовать, она, не выдыхая, будет учить тому, как Надо Жить.

Одна из ее главных заповедей: «Никогда не смей связываться с женатым мужчиной!»

Это плохо, потому что ужасно. Ты разрушаешь семью. Ты причиняешь боль и страдания другой женщине, которая клялась и обещалась, которая связала с этим мужчиной свою жизнь, доверилась ему. Ты вредишь и себе: этот мужик никогда не уйдет из семьи, ты потратишь на него лучшие годы, останешься у разбитого корыта.

Все очень серьезно.

У Тэффи есть замечательный рассказ о том, как была у одного господина любовница, а его жена так страдала, что у нее всегда был повод для разговора с подружками и для того, чтобы купить новую шляпку. Жена была общительной и модной. Но вот господин устыдился, бросил любовницу, завис дома — и жена совершенно раскисла, потому что ей стало не на кого сердиться, некому было доказывать, что она тоже еще «ого-го». В общем, начались скандалы, но, слава богу, муж одумался и вернулся к своему интересу.

Люди упорно воспринимают отношения как религию. Непреложные догмы, жесткие каноны, шум и трепет. Но ведь вы сегодня женаты, а завтра разводитесь, спасибо, что не XVIII век. Хотя, возможно, многие в этом сомневаются. «Я не дам тебе развод!» — угрожал мне однажды мужчина. Всерьез. В наши дни. Причем он искренне не понимал, чего я смеюсь. Он, правда, думал, что каким-то образом может «не дать мне свободу». Ну, прямо Алексей Каренин.

Женатый мужчина — это удобный любовник. Он должен ночевать дома, в праздники он с семьей, у него для тебя — узкий такой коридор. И это прекрасно, потому что тебя никто не вынуждает делать то, что ты не хочешь на всяких там каникулах, и, главное, никто не бродит у тебя по квартире и не занимается там своими дурацкими делами. Вообще идеально.

Проблема лишь в том, что даже девушки без тяжелого нравственного фиброза в какой-то момент начинают переживать, что им «мало». Они никогда не могут остановиться на веселой сексуальной связи — им нужно «что-то еще». Или их расстраивает, что в какой-то момент они оказываются в нише для любовницы — строго три часа в неделю личного общения и жесткие ограничения по трафику всяких там задушевных разговоров по телефону.

И вот тут они начинают свое нытье на тему «либо бросай все, либо уходи». Очень мало кто может сказать просто и доступно: «Дорогой, мы больше не встречаемся, спасибо за все». Нет. Женщины заводят эти свои причитания: «Я так больше не могу, ты должен принять решение...» Кто кому чего должен? Он доволен. Ты недовольна. Ты и решай, что делать.

Не то чтобы мужчины в таких ситуациях всегда на высоте. Конечно, нет. Они тоже распускают нюни, загоняют тебя в угол и все такое. Они могут даже устроить шоковую терапию — заявить, что хотят уйти от жены. Просто для мужчин «связь на стороне» — нечто более привычное, обыденное. Типа пока женщины вышивают салфетки, мужчины отсиживаются в борделях. Ну, традиционно. Мужчины предлагают заняться сексом втроем, зовут в секс-клуб и так далее. Им секс как бы больше интересен. Понятно, что это всего лишь гендерные стереотипы, но, увы, пока еще они работают. Что не мешает мужчине точно так же цепляться за отношения, как и женщине — просто иногда он хватается за несколько отношений сразу.

Вот берем женатого мужчину с любовницей. В какой-то момент его секретные отношения становятся еще более унылыми, чем явные: там тоже уже сплошной быт и ежедневное шоу «нам надо серьезно поговорить». И это может длиться год, три, семь. Иногда двадцать лет. Мужчина — опытный боец, он может долго стоять враскоряку. Иногда жена сама его бросает или любовница перетягивает, и вот он со всей дури падает в эту новую старую связь, отшибая себе по пути остатки здравого смысла.

Или у него замужняя любовница, и он назло ей заводит себе подружку: типа у меня тут «серьезные» отношения расцветают, я не так прост, как тебе кажется. И смешно, что извращенным образом он «женат» на любовнице, а отношения с подружкой — это как если бы он жене изменял. Если вы понимаете, о чем я. Реальные случаи, кстати, не выдуманный пример, не обобщение.

Почему людям никогда не приходит в голову просто остаться одним? Без всяких обязательств и этой звериной серьезности.

Ты в своей одинокой жизни прекрасно себя чувствуешь. Хочешь — встречаешься с женатым два раза в неделю. Хочешь — с кем-то неженатым. С тем, кто уже слишком активно лезет в твою жизнь, расстаешься. Хочется экзотики — вступаешь в отношения, чтобы потом бурно разойтись и развлекать друзей кровавыми подробностями этой истории.

Нужно прямо-таки заставлять себя быть проще. Жена или там муж — это ведь не «железный занавес», не режим апартеида, не Северная Корея.

Теоретически любовные или сексуальные отношения — это то, что должно вас радовать, а не напрягать, угнетать и тем более травмировать.

Я искренне не понимаю трагедий или скандалов из-за того, что кто-то там изменил или ушел, или хочет уйти. Ну, человек тебя больше не любит. Это нормально. Да, может быть грустно, но при чем тут скандал? О чем скандалить? Как можно упрекать другого, что ты ему больше не нравишься? А можно упрекать, что нравишься? «Как ты смел в меня влюбиться, грязный подонок!»

Простите, люди, но «святость брака» — это изначально иллюзия, а в наши дни так и вообще безумие какое-то — верить в нечто подобное. Вы же не думаете всерьез, что два человека прибиты друг к другу на всю оставшуюся жизнь и что их долг чести и совести — любыми невозможными усилиями сохранять вот этот брак и эту как бы святость? А любой развратник (или развратница), который покусится, — он смертный грешник, негодяй и будет наказан высшим судом?

Суть в том, что жизнь намного интереснее всякого заведомо фальшивого высокоморального занудства, которое зачем-то так обожают разводить на пустом месте всякие ханжи. Мы влюбляемся и точно так же остываем, мы обязательно где-то кому-то сделаем больно — просто потому, что их ожидания были завышены, нам сделают больно, мы будем радоваться и будем огорчаться, и совершать необдуманные эмоциональные поступки и ошибки, и просто глупости. Потому что вот это и есть жизнь, а не тот свод лицемерных правил, который многие называют моралью и который запрещает нам все чудесное, нелепое, увлекательное и запоминающееся.