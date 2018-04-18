Министр сельского хозяйства опроверг информацию о вспышке африканской чумы свиней в Беларуси

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц заявил, что в нашей стране благополучная ситуация по африканской чуме свиней.

Ранее Россельхознадзор заявил, что вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси с 10 апреля в связи с выявлением вируса АЧС в экспортируемой мясной продукции.

Леонид Заяц прокомментировал сокращение поголовья свиней в регионах Беларуси. По его словам, это связано с экономической целесообразностью закрытия устаревших свинокомплексов.

Как заявил министр сельского хозяйства, белорусская сторона представила Россельхознадзору информацию об эпизоотической ситуации в стране.

— Мы открыты и говорим о том, что никогда не позволим, чтобы в Россию поставлялась продукция сомнительного качества, и тем более, не дай Бог, продукция с вирусом АЧС, — приводит ТАСС слова министра.

Он обратил внимание на то, что вся продукция при поставках на внешний рынок проходит тщательный контроль.

Заяц считает, что Россельхознадзор, поступил неправильно, запретив поставки свинины со всей территории страны, из-за вспышки АЧС в Гомельской области.

— По правилам необходимо закрывать тот регион, который якобы имеет определенную опасность, но ни в коем случае не всю страну, — отметил Заяц.

По его словам, «это грубейшее нарушение, этот вопрос надо поднимать».