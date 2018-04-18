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Общество
18.04.2018
Салiдарнасць
Собрана рекордная сумма на издание книг Алексиевич на белорусском языке

Организаторы называют кампанию «Голоса Утопии» самой крупной в истории белорусского краудфандинга.

Идея сбора средств – в том, чтобы перевести на белорусский язык и издать собрание книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Переводом серии занимались лучшие современные белорусские авторы: Валентин Акудович, Владимир Орлов, Борис Петрович, Андрей Ходанович, Сергей Дубовец. Автором проекта выступил издательский дом «Логвинов», а также платформа Ulej.

Чтобы осуществить такой проект, требовалось около 40 тысяч белорусских рублей. По состоянию на 18 апреля, за три дня до окончания сбора средств белорусские пользователи собрали в несколько раз большую сумму – более 219 тысяч рублей!

– Пятитомник окажется в руках участников краудфандинга в конце мая, –  говорит издатель Игорь Логвинов. – Я очень доволен результатом кампании. Она показала масштаб поддержки – белорусы и белорусский бизнес голосуют за свою литературу.

Интересно, что к акции присоединился один из крупных белорусских банков – «Белгазпромбанк», который заказал дополнительный тираж книг Светланы Алексиевич для безвозмездной передачи в областные и районные библиотеки по всей стране. Ожидается, что в июне представители банка передадут в библиотечные фонды 15 000 экземпляров.

 
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