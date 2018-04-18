Лукашенко ностальгирует в Молдове

18 апреля начался визита главы Беларуси в Молдову.

Фото пресс-службы главы государства

Александр Лукашенко встретился с Игорем Додоном. Ему он рассказал, что, посещая бывшие республики Советского Союза, нигде не испытывает такой ностальгии, как в Молдове.

– Проезжая по центральной улице Кишинева, я больше всего хотел бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я признаюсь искренне (это не для пиара какого-то, потому что я в Молдове): лучшей земли я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, земля, очень хороший климат, – сказал Лукашенко.

– Я приехал сюда как человек, который любит этот край, который здесь бывал много-много раз. И я не могу избавиться от той мысли, что здесь живут близкие люди, прямо скажу - наши люди.

Официальный визит главы Беларуси в Молдову проходит 18-19 апреля. Лукашенко и Додон, в частности, посетят институт растениеводства «Порумбень», где примут участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.