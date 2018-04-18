Бывший председатель Гомельского райисполкома задержан в России

На минувшей неделе стало известно о «пропаже» председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Как стало известно TUT.BY, следы бывшего чиновника нашлись в России.

По словам источников, Ситница сначала ушел на больничный, а потом перестал выходить на работу. В это же время к нему возникли вопросы у силовиков.

Вскоре чиновник был объявлен в розыск. В конце минувшей недели его задержали в России, сообщили TUT.BY два источника. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах Беларуси не удалось.

В МВД посоветовали следить за сообщениями на официальном сайте ведомства.