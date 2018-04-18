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Общество
18.04.2018
Белорусский партизан
Невестка Лукашенко теперь руководит художественным салоном

Речь – о Лилии Лукашенко, жене старшего сына.

В галерее реализуются произведения современного белорусского искусства, организуются выставки, проводятся мастер-классы и презентации.

«Мы открыты для посетителей с 2017 года, но наш интерес и любовь к белорусскому искусству родились намного раньше, -- говорится на сайте «Арт Хаоса». -- Мы искренне влюблены в творчество художников нашей страны и хотим, чтобы каждый мог приобщиться к нему, стать счастливым обладателем шедевра и приумножить свои знания об отечественных художниках, испытывать гордость и переживать радость славы, которую даровали белорусскому искусству полотна М. Шагала, Ф. Рущица, Х. Сутина, Б. Заборова, П. Татарникова и многих других наших соотечественников».

Галерея располагает собственным фондом произведений, а также собранием экспозиционных работ, которые демонстрируются во время постоянно действующей выставки.

«Наша галерея прекрасно оборудована и оснащена для реализации различных творческих проектов, будь то художественная выставка или презентация, -- говорят в салоне. -- Мы ценим белорусское искусство и прилагаем максимум усилий, для поддержания его позитивного имиджа и развития белорусского арт-рынка.»

Белорусские художники, которые имеют опыт работы с галереей «Арт Хаос», довольны сотрудничеством с Лилией Лукашенко. И отзываются о галерее весьма позитивно. Лилия Лукашенко, кстати, лично знакома со многими художниками, у некоторых бывала в творческих мастерских.

Лилию часто можно встретить на открытии выставок известных белорусских художников. Правда, она старается не привлекать к себе излишнего внимания.

«Договор заключал с директором галереи Лилией Валерьевной, -- рассказал «Белорусскому партизану» один из творцов, чьи работы сегодня выставлены в галерее. – Она хорошо работает с художниками, очень внимательная. И галерея предлагает выгодные условия. У меня, например, был опыт сотрудничества с разными галереями, так в некоторых открытым текстом говорят: мол, вы просите слишком высокую цену за свою работу, такое могут позволить себе лишь народные художники! А мне какое дело до чужих эполетов? Я считаю, что моя работа стоит именно столько и все на этом.

Откровенно говоря, «Арт Хаосом» художники довольны, и рады, что в Минске появилась такая галерея. Здесь все продажи прозрачные. И если картину купили, ты получаешь ровно ту сумму, которая прописана в договоре. Все остальные моменты, включая различные отчисления и наценки – это все забота сотрудников галере

В «Арт Хаосе» уважают интересы художников, и это очень приятно. И продажи вроде бы идут неплохо. Место там бойко, л истика хорошо продумана, стеклянные стены, все видно. Хочешь -- не хочешь, а если приехал в этот торговый центр, то и в галерею зайдешь, глаз за что-то обязательно зацепится».

Цена на картины белорусских художников в «Арт Хаосе» разные, на любой кошелек.

Например, скульптура из бронзы «Минотавр» члена Союза художников Александра Шаппо продается за 13 999 рублей (около 7 тысяч долларов), картины члена союза художников, Николая Бущика стоят от 1215 до 5859 рублей. Две работы заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо «У берега» и «Середина осени» выставлены на 6750 и 8100 белорусских рублей.

Среди проданных – работы таких известных художников, как Александр Кищенко, Александр Ксендзов, Андрей Смоляк, Валерий Шкарубо, Егора Батальонка, Леонида Гомонова и других.

Лилия Лукашенко – мать четверых детей, она замужем за старшим сыном Александра Лукашенко, помощником президента по вопросам национальной безопасности Виктором Лукашенко.

В одном из своих интервью Виктор Лукашенко рассказывал, что одно время его супруга работала в концерне «Белхудожпромыслы» специалистом 1-й категории. В 2010 году «Белорусский партизан» рассказывал, что Лилия Лукашенко возглавляла представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd. Эта компания была связана с бизнесменом Владимиром Пефтиевым, патронировавшим спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Кипрская компания занималась операциями с недвижимостью. Позже Лилия Лукашенко была назначена заместителем директора компании «Дана Астра», владельцами которой являлись две кипрские компании.

 
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