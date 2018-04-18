Пальчис: «Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Рейды против белорусов»: появляются постановочные видео о нападениях в Чернигове
Вынесены приговоры фигурантам дела о коррупции в ФСЗН и Нацбанке
Сафарьян покинет пост первого зампреда Белорусской федерации футбола
Задержан «смотрящий за Витебском»
Горняки и не только пикетировали посольство Беларуси в Киеве. «Руки геть!» – в видеофакте
Как выглядит бизнесмен Кнырович в первый день суда
В Борисове сносят «Родину». Фотофакт
В Молодечно работникам уже третий месяц не выплачивают зарплаты
Капитан брестского «Динамо», травмировавший игрока БАТЭ: из меня делают изверга и костолома
Запущена процедура по вступлению Македонии и Албании в Евросоюз
Беларусь заметно поднялась в рейтинге сильнейших армий в мире
Пазьняк выказаўся наконт перайменаваньня Дня Волі
«Коммерсантъ» сообщил о первой продаже за границу белорусских «Полонезов»
Глава ЦРУ провел экстраординарную встречу с Ким Чен Ыном
Умерла бывшая первая леди США, которую обожали американцы
Больше учатся и позже создают семьи – как взрослеют белорусы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?
«Русского Илона Маска» пытали, изнасиловали, а потом убили в камере СИЗО
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
Новый министр лесного хозяйства нашел средство от коррупции

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «В Думу внесли очередной проект о бомбежке собственных граждан»
Як знайсьці магілу — альгарытм дзеяньняў
Ну и ну! Похудевший Лукашенко поручил разобраться с толстыми спортсменами
Романчук: «Это кошмарный сон по Оруэллу, но не для нас»
БелАЭС: новый фронт потенциальных проблем
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как «шифруется» Румас в выходной день
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
18.04.2018
Евгений Федоров
Пальчис: «Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер»

Белорусский блогер – о том, будет ли белорусская власть перенимать российский опыт интернет-цензуры.

Так уж сложилось, что белорусские чиновники имеют привычку быстро внедрять российские ноу-хау, особенно если они касаются вопросов контроля граждан. В связи с этим интерес вызывает блокировка российскими властями интернет-мессенджера Telegram, которая уже затронула миллионы российских IP-адресов.

Почему власти соседней страны борются с этим приложением и какой реакции ожидать от белорусских чиновников?

– Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер, – объяснил в комментарии «Салiдарнасцi» блогер и активный пользователь Telegram Эдуард Пальчис. – Особенность этого приложения в том, что в нем можно создать канал, которые будут читать десятки тысяч человек.

По мнению собеседника, Telegram – это, в первую очередь, «очень влиятельный источник политической и социальной информации».

– Если бы не было этой возможности, то властям этот Telegram был бы не нужен. А так там можно создавать огромные чаты, координировать людей, узнавать все новости, не выходя из мессенджера. При этом никто не узнает, что ты читаешь, как ты читаешь – то есть теряется контроль над этим со стороны властей, – замечает Эдуард Пальчис.

Блогер отмечает, что в Беларуси государство занимаются контролем интернета от случая к случаю:

– Например, когда были массовые акции протеста в 2010 году, Беларусь впервые начала регулировать интернет. Но потом власти расслабились. А затем случились протесты 2017 года – и сейчас они готовят пакет документов, которые контролирует работу сайтов, интернет-СМИ, форумов и соцсетей. Но пока они идут отстающими темпами.

Эдуард Пальчис считает, что взять под контроль интернет, а особенно мессенджеры, белорусская власть пока не в состоянии. Единственное, на что всерьез можно оказать влияние – это комментарии в интернете.

– Да, они могут поубивать много белорусских форумов, много интернет-СМИ может пострадать, но это все это лишь обучит людей пользоваться новыми технологиями. С какой-то точки зрения, это даже выгодно для белорусов – потому что в случае закрытия форумов все больше людей начнет приходить в те же самые мессенджеры.

Вспомните, 5-7 лет назад никто не знал, что такое прокси, VPN, браузер Tor и прочие технологии, которые позволяют обойти блокировку сайтов. Сейчас это знает любой школьник. И очень много белорусов умеют этим пользоваться. Так что, любой контроль – это просто обучение людей технологической грамотности, – уверен блогер.

Цифровое сопротивление Рунета в картинках, карикатурах, мемах

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела
«А американцы-то в курсе, что у России с ними конфликт?»
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Соловьев напал на Казахстан – на его месте могла оказаться Беларусь
Королева эпатажа: Рианна в новых безумных нарядах
Фотожабы: «Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY