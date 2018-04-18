Пальчис: «Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер»

Белорусский блогер – о том, будет ли белорусская власть перенимать российский опыт интернет-цензуры.

Так уж сложилось, что белорусские чиновники имеют привычку быстро внедрять российские ноу-хау, особенно если они касаются вопросов контроля граждан. В связи с этим интерес вызывает блокировка российскими властями интернет-мессенджера Telegram, которая уже затронула миллионы российских IP-адресов.

Почему власти соседней страны борются с этим приложением и какой реакции ожидать от белорусских чиновников?

– Россия воюет с Telegram не просто потому, что это популярный мессенджер, – объяснил в комментарии «Салiдарнасцi» блогер и активный пользователь Telegram Эдуард Пальчис. – Особенность этого приложения в том, что в нем можно создать канал, которые будут читать десятки тысяч человек.

По мнению собеседника, Telegram – это, в первую очередь, «очень влиятельный источник политической и социальной информации».

– Если бы не было этой возможности, то властям этот Telegram был бы не нужен. А так там можно создавать огромные чаты, координировать людей, узнавать все новости, не выходя из мессенджера. При этом никто не узнает, что ты читаешь, как ты читаешь – то есть теряется контроль над этим со стороны властей, – замечает Эдуард Пальчис.

Блогер отмечает, что в Беларуси государство занимаются контролем интернета от случая к случаю:

– Например, когда были массовые акции протеста в 2010 году, Беларусь впервые начала регулировать интернет. Но потом власти расслабились. А затем случились протесты 2017 года – и сейчас они готовят пакет документов, которые контролирует работу сайтов, интернет-СМИ, форумов и соцсетей. Но пока они идут отстающими темпами.

Эдуард Пальчис считает, что взять под контроль интернет, а особенно мессенджеры, белорусская власть пока не в состоянии. Единственное, на что всерьез можно оказать влияние – это комментарии в интернете.

– Да, они могут поубивать много белорусских форумов, много интернет-СМИ может пострадать, но это все это лишь обучит людей пользоваться новыми технологиями. С какой-то точки зрения, это даже выгодно для белорусов – потому что в случае закрытия форумов все больше людей начнет приходить в те же самые мессенджеры.

Вспомните, 5-7 лет назад никто не знал, что такое прокси, VPN, браузер Tor и прочие технологии, которые позволяют обойти блокировку сайтов. Сейчас это знает любой школьник. И очень много белорусов умеют этим пользоваться. Так что, любой контроль – это просто обучение людей технологической грамотности, – уверен блогер.

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