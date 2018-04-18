«Рейды против белорусов»: появляются постановочные видео о нападениях в Чернигове

Пророссийские силы продолжают создавать информационные поводы, цель которых — посеять рознь между украинцами и белорусами.

В начале месяца это были радикальные антибелоруские надписи на кисках в Чернигове, о которых хором и в деталях сообщали черносотенные ресурсы и прокремлевский «Спутник».

Очевидно, что своих целей та провокация не достигла, и заинтересованные лица решили поиграться с форматом: на этот раз они сняли постановочные видео «рейдов на белорусов».

«Встретив белоруса, «прывитай» и отправь его к Батьке», — с грубыми ошибками пишут авторы в названии видео. Всего появилось два таких ролика.

На первом видео в кадр попала машина с белорусским номером, с закрытыми дверями, возле нее — человек. Ничто не указывает на то, что он вышел из этой машины или она ему принадлежит. Тут же на него нападают, он не оказывает сопротивления и падает, двое человек продолжают наносить удары. При замедленном просмотре видно: «удары» наносятся растопыренными пальцами, а не кулаком — это постановка.

Второе видео больше похоже на правду: двое в кадре просят человека, который сидит в машине с белорусским номерным знаком, открыть окно, распыляют ему в лицо газовым баллончиком и уходят со словами «не приезжай сюда больше».

Авторы видео, вопреки украинской традиции бороться против чего бы то ни было с открытым забралом, не показывают своих лиц. Кроме того, видео выложено с аккаунта организации «Черниговский Тризуб», однако упоминаний в интернете о таком движении нет. Видимо, сообщения в свежесозданных социальных сетях должны создавать впечатление, что за этими «атаками» стоит какая-то радикальная украинская организация.

Интересно, что именно в Чернигове два дня тому назад СБУ разоблачила сеть пророссийских агентов, которые занимались разжиганием межнациональной розни — расписывали стены домов и синагог антисемитскими и антипольскими надписями по заданию кураторов из России.

Кто знает, может быть, среди задержанных окажутся и «актеры» с «белорусских» видео?

Недавно украинским силовикам удалось задержать во Львове участников преступной группы, которая взорвала на польском кладбище гранату — они также действовали в интересах третьих стран и финансировались «из структур, близких к российским спецслужбам», сообщает СБУ.

Примечательно, что видео белорусского тематики первым опубликовал у себя на странице в фейсбуке политолог Петр Петровский, который уже был замечен ранее в работе по техническим заданиям из третьих стран.