Вынесены приговоры фигурантам дела о коррупции в ФСЗН и Нацбанке

Огласили вердикт по делу о коррупции в Фонде соцзащиты населения и Национальном банке с участием топ-менеджеров компании БелАВМ, сообщает TUT.BY.

Суд приговорил экс-начальника ФСЗН Людмилу Бачило к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Ранее Бачило не признала свою вину в получении взятки в размере 20 тыс. долларов и превышении служебных полномочий.

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Бывший начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов получил 3 года заключения в колонии усиленного режима.

Экс-руководителю ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олегу Веремейчику дали 5 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима.

Начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолия Мороза суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам усиленного режима, а также штрафу в 400 базовых величин. Его заместитель Екатерина Павловская получила 2 года и 6 месяцев общего режима и штраф в 300 базовых.

Бывшему руководителю БелАВМ Дмитрию Ронину — 2 года усиленного режима с принудительным лечением от алкоголизма, его партнеру и заместителю Николаю Романовичу — 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, топ-менеджеру Леониду Горбачевскому — 2 года без направления в места лишения свободы.

Нахождение под стражей пойдет в счет наказания. Чиновники и бизнесмены были задержаны в декабре 2016 года.