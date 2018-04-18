Сафарьян покинет пост первого зампреда Белорусской федерации футбола

В ближайшее время Сергей Сафарьян покинет пост первого заместителя председателя Белорусской федерации футбола, сообщает pressball.by со ссылкой на нескольких не зависимых друг от друга источников.

О причинах такого решения пока неизвестно.

Отметим, что Сергей Сафарьян является одной из самых критикуемых персон в белорусском футболе. Его деятельностью недовольны как многие болельщики, так и некоторые спортивные журналисты.

Сергей Сафарьян пришел на работу в Белорусскую федерацию футбола в 1999 году. В сумме более десяти лет он работал заместителем у нескольких руководителей БФФ.

Одновременно «Прессбол» сообщил, директору солигорского «Шахтера» Юрию Вергейчику достанется руководящая должность в федерации футбола. Будет ли это пост, который ныне занимает Сергей Сафарьян, также пока неизвестно.

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