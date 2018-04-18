Задержан «смотрящий за Витебском»

В Витебске задержали двух представителей криминалитета региона, сообщил БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Задержания проводились 5 и 9 апреля при силовой поддержке ОМОНа. Так, 5 апреля был задержан неоднократно судимый житель областного центра 1965 года рождения, который в криминальной среде позиционировал себя как «смотрящий за Витебском».

Известно, что в день задержания он подстрекал двух граждан к даче взятки должностным лицам прокуратуры и суда Витебска. Сумма в $ 4,5 тыс. и Br600 должна была помочь благоприятно решить вопрос по назначения наказания в отношении содержащегося в СИЗО Витебска.

Задержанному удалось завладеть частью этих денег. 6 апреля в отношении витебчанина возбуждено два уголовных дела: по ч.5 ст.16, ч.2 ст. 431 УК (подстрекательство к даче взятки в крупной размере) и ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере). Санкции указанных статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Обвиняемый заключен под стражу и водворен в СИЗО Витебска. По имеющейся информации, это не единичный случай подстрекательства к даче взяток и мошенничеств с его стороны.

Руслан Баязитов пояснил, что задержанный является представителем криминалитета старой формации, имеет обширные связи среди уголовных авторитетов на постсоветском пространстве.

Второй задержанный (на фото) - неработающий ранее судимый витебчанин 1976 года рождения.

Он с 2016 по декабрь 2017 года мошенническим путем завладел крупной суммой денег местного жителя. Обвиняемый вызвался «оказать содействие» в возврате денег должником, используя свой мнимый авторитет в криминальных кругах. Денежные средства должник стал возвращать, но до кредитора они так и не дошли.

Кроме того, подозреваемый принуждал потерпевшего оплачивать кредит в размере более Br2 тыс., оформленный на иное лицо. Деньги перечислялись на банковскую карточку подозреваемого, были и наличные платежи - ежемесячно он получал от жертвы $ 150, в том числе за так называемое криминальное покровительство.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупной размере), ч.2 ст. 208 УК (вымогательство с угрозой применения насилия и применением насилия). Санкции указанных статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.