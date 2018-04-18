Суд над Александром Кныровичем: бизнесмену грозит до 7 лет тюрьмы

В Минске начали судить известного предпринимателя, на которого ополчился Александр Лукашенко.

В среду 18 апреля в суде Фрунзенского района началось заседание по делу Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг». Также судят четверых других работников, связанных с деятельностью этой компании.

Бизнесмену, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также даче взяток, грозит тюремный срок от 2 до 7 лет.

Предпринимателя подозревают в сговоре с руководителями ряда государственных коммунальных структур: фирма бизнесмена «СарматТермо-Инжиниринг» якобы выигрывала тендеры на поставку труб путем дачи взяток и откатов.

По версии гособвинения, своими действиями Кнырович нанес ущерб государству на сумму более 3,9 миллиона рублей или 1,6 миллиона долларов в эквиваленте.

***

Александр Кнырович известен как один из самых публичных белорусских бизнесменов. Он часто выступал с яркими речами в соцсетях, блогах и на бизнес-форумах, поддерживал начинающих предпринимателей и даже вел телепередачу на одном из телеканалов. Бизнесмен с иронией критиковал белорусскую власть – в первую очередь, за необдуманные экономические решения.

Кнырович: «Белорусский бизнес абсолютно ничего не делает, чтобы поменять ситуацию в стране»

25 января 2017 года Александр Кнырович был задержан сотрудниками КГБ. Сразу после ареста бизнесмена ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко, который еще до начала рассмотрения дела в суде заявил, что «на нем клейма негде ставить» и что «вор должен сидеть в тюрьме».

«Снисхождения не будет». Что о задержании Кныровича сказали Лукашенко и КГБ