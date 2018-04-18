Горняки и не только пикетировали посольство Беларуси в Киеве. «Руки геть!» – в видеофакте

В среду утром лидеры и активисты Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины выступили в знак протеста против давления на независимые профсоюзы Беларуси.

Как сообщает belnp.org, они призывают:

- прекратить преследование независимых профсоюзов в Беларуси;

- выполнять международные обязательства Беларуси, в частности, нормы Конвенции № 87 Международной организации труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы;

- остановить массовые допросы рядовых членов профсоюза РЭП (на допросах побывали уже более 400 человек), а также прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

18 апреля братские организации МКП и IndustriAll проводят Международный день солидарности с независимыми профсоюзами Беларуси. Ранее был проведен пикет профсоюзами Кыргызстана у посольства Беларуси в Бишкеке.

Также отметим, что в среду в Минске начала работу миссия представителей двух глобальных профсоюзных объединений Международной конфедерации профсоюзов и Глобального союза IndustriAll. В Беларусь прибыли Кемаль Озкан — заместитель Генерального секретаря IndustriALL, Александр Иванов — ответственный за информационную работу IndustriALL, Яп Винен — заместитель Генерального секретаря МКП, Анна Сальникова — координатор программ и кампаний МКП-ВЕРС в странах CНГ.

В число вопросов, которые миссия планирует обсудить в Министерстве труда и социальной защиты, есть и принудительный труд в Беларуси, и дискриминация членских организаций ІndustriALL, а именно – независимых профсоюзов (БНП, РЭП, СПМ).