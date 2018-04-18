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Скандалы
18.04.2018
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Как выглядит бизнесмен Кнырович в первый день суда
В среду началось судебное разбирательство в отношении Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг», и его коллег.
Фото «Нашай Нівы»
Александр Кнырович обвиняется в уклонении от уплаты налогов и дачах взятки.
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