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Общество
18.04.2018
В Борисове сносят «Родину». Фотофакт

В Борисове начался снос культового места — кинотеатра «Родина». Активисты, которые так и не получили ответ от государства год назад, призывают борисовчан встать на защиту здания, пишет ex-press.by.

Его можно было бы превратить в нечто более важное, чем очередной торговый центр.

Как утверждает активистка Виктория Лопаник, никаких ответов комитет архитектуры так и не дал:

— Да, никаких ответов не было. Совсем. С июня прошлого года — никакой обратной связи. Хотя меня уверяли, что «вы получите ответ, обязательно». Это было в конце июня 2017 года. Обращалась я в комитет по архитектуре и строительству (по адресу: площадь Свободы, 13а). К слову, год назад в Жлобине «Родину» отстояли. Неужели борисовчане хуже?

Получается, что подавляющему числу борисовчан безразлична судьба кинотеатра «Родина»? В прошлом году было собрано 105 письменных подписей, а под онлайн-петицией подписались 148 человек.

Как сообщил борисовский правозащитник и юрист Олег Мацкевич, год назад Борисовским районным исполнительным комитетом на общественное обсуждение вынесена архитектурная концепция будущего здания на месте бывшего кинотеатра:

— Вопрос о сносе или сохранении существующего аварийного здания на общественное обсуждение не выносился и находится в компетенции собственника. После окончания проектно-изыскательских работ по разрабатываемому в настоящее время градостроительному проекту «Корректировка генплана г. Борисова» будет проведено общественное обсуждение в соответствии с действующим законодательством.

Олег рассказал, что в Министерстве культуры Республики Беларусь ответили, что кинотеатр «Родина» не включен с Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Активистка Ната Голова говорит, что шанс спасти кинотеатр ещё есть.

«В прошлом году мы потратили много времени и сил на то, чтобы хоть как-то пробудить общественность и не дать архитекторам и городской администрации изуродовать симпатичный квартал в центре Борисова застройки середины 20 века. Мы написали отзыв о проекте, собрали подписи и написали в архитектуру (нашу и областную) о том, что не хотим сноса старого здания и нам не нужен очередной торговый центр, а хотим сохранить облик кинотеатра и превратить его в культурный объект: театр, концертный зал, художественную галерею (которой в городе нет!), что угодно, только не торговлю. От архитектуры мы так ничего и не получили. Просто кому-то там в администрации абсолютно фиолетово на мнение горожан, хотя мы его официально артикулировали. Город — наш! «Родина» — наша. Меж тем, тихонько и молча её решили снести. Что будем делать?», — закончила девушка.

Борисовские активисты призывают не дать продать «Родину», «только когда нас будет много, это принесет результат!»

 
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