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Общество
18.04.2018
Дмитрий Мицкевич, Белсат
В Молодечно работникам уже третий месяц не выплачивают зарплаты

Три месяца без зарплаты. Так выглядит ситуация на Молодечненском заводе металлоконструкций. Ранее работники получали по 200 рублей, а теперь предприятия и этого заплатить не в состоянии. Как выжить в такой ситуации и чего ждать дальше?

Раньше Молодечно называли городом солнца. Но после закрытия крупных предприятий город стал превращаться в депрессивную провинцию с очень тусклыми перспективами.

Так, на Молодечненском заводе металлоконструкций работникам уже третий месяц не выплачивают зарплаты. Последние полгода давали исключительно оклад – двести рублей.

«Два месяца не платят! Не знаю, что здесь будет, это только начальство знает!»

«Приходится так вот – ходить на работу. Ну а семью же чем-то кормить… Сказали – ждите, и все. Дают каждую пятницу по 10 процентов там, допустим. Ну, не каждую там… Ничего здесь, никаких перспектив».

«Выживаем! На что? Занимаем, занимаем! Беда на заводе, беда!.. Нет работы. Я электриком работаю – 30 лет проработал. Вот такие дела. 200 рублей – что это за зарплата? Проживи за 200 рублей. Двое детей!»

По словам рабочих, руководство завода объясняет такое состояние дел отсутствием крупных заказов для предприятия. В свою очередь, главный бухгалтер завода Павел Савчук не смог прокомментировать ситуацию с неуплатой зарплаты:

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», – заявил Павел Савчук.

Директора предприятия Олега Месника еще год назад вместе с главным бухгалтером посадили за коррупцию. С того момента на заводе фактически нет руководителя.

«Постепенно наши крупные, еще советские предприятия будут превращаться либо в неликвид, парастать травой, либо правительство в лучшем случае попытается что-то продать. Но поскольку оно продает по такой цене, что никто не покупает, поэтому более вероятно, что в малых городах эти предприятия будут просто стоять и превращаться в руину», – говорит Ярослав Романчук.

Руководство завода предлагает людям просто увольняться, если они не удовлетворены условиями труда и оплаты. Выглядит, как банальный шантаж, потому что им просто некуда идти. В городе найти работу чрезвычайно сложно, а уровень заработной платы все тот же – 200-300 рублей.

Жители Молодечно говорят:

«Минск рядом, половина населения в Минск ездит на работу… А тут вообще нет работы. Только что – торговля, предприниматели на базаре».

«Трудно. Нет работы, денег людям не платят!»

«Вот вы меня снимаете, потом меня уволят. Ну и что? Вам от этого легче? И этим легче не будет».

«Ладно! Еще с завода выгонят!»

Исчезновение крупных предприятий стало настоящей проблемой для Молодечно. Вместо завода «Модуль» в огромном здании сейчас располагается торговый центр. А бывшие цехи завода «ТяжМет» просто стоят заброшенные буквально в самом центре города. Станкостроительный завод, завод порошковой металлургии, радиозавод «Спутник» – давно уже не гиганты промышленности.

«В Молодечно много предприятий, которые имели смысл еще в советской структуре экономики. Сегодня нет спроса – нечего за эти заводы держаться. Это путь, который прошли американские предприятия, немецкие, британские. И если нет спроса на эти металлы, на эти железобетонные конструкции, просто нужно продать это тем людям, которые имеют какую-то концепцию, что с этим сделать», – считает Романчук.

Но пока мы видим, что государство хочет продолжать вручную управлять почти всеми сферами экономики. Пример Молодечно хорошо показывает, куда такое управление приводит.

 
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