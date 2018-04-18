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Спорт
18.04.2018
Михаил Миронович
Капитан брестского «Динамо», травмировавший игрока БАТЭ: из меня делают изверга и костолома

Очередной скандал в белорусском футболе набирает обороты.

Борисовский БАТЭ обвинил капитана брестского «Динамо» Алексея Гавриловича в умышленном нанесении травмы Неманье Милуновичу. В качестве доказательства было представлено видео.

Ответ брестчан не заставил себя долго ждать. В сообщении, размещенном на официальном сайте клуба, говорится: «Мы в корне не согласны с однозначной трактовкой спорного эпизода, представленной представителями борисовского клуба. Считаем, что данные выводы предвзяты и построены на эмоциях».

Сам Гаврилович в инстаграме высказался так (сохранены орфография и синтаксис оригинала):

«На сайте БАТЭ появилась новость о нанесении мной намеренно травмы Неманьи Милуновичу и о том, что я вообще очень грубый игрок. Считаю нужным пояснить, что это произошло не умышленно. Мы вместе боролись за верховой мяч и когда я приземлился на газон, то оказался лицом к своим воротам. Когда я развернулся лицом к полю, начал искать глазами мяч, а никак не ногу Милуновича. Когда начал выбегать из штрафной, почувствовал, что налетел на кого-то. Через минуту после этого закончился тайм и первым делом в подтрибунке я подошёл к Милуновичу и извинился перед ним за этот эпизод. На мое извинение он отмахнулся и ушёл… Из меня делают какого-то изверга и костолома, в то время, когда за всю мою карьеру у меня не было ни одной красной карточки за грубую игру и я никому не нанёс ни одного повреждения. Все эти обвинения несправедливы по отношению ко мне».

Впрочем, большинство болельщиков считает иначе. Опрос на сайте «Трибуны» показал: 64% проголосовавших полагают, что Гаврилович нарочно «сломал» Милуновича. В комментариях к соответствующим заметкам на «Трибуне» и в «Прессболе» тоже доминирует такая точка зрения.

Осталось подождать, что скажет по этому поводу Белорусская федерация футбола.

 
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