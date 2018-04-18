Запущена процедура по вступлению Македонии и Албании в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с этими странами – уже в ближайшее время.

Как сообщает сайт Европейской комиссии, орган выступил с заявлением, что этот шаг стал возможен «в свете достигнутого прогресса, сохранения и углубления нынешнего импульса реформ».

Правда, чтобы реально претендовать на вступление в Евросоюз странам еще предстоит выполнить домашнюю работу. Например, Албании рекомендовано провести реформу в области права – провести масштабную переаттестацию местных судей и прокуроров. В то же время Македония ради вступления в ЕС решила изменить название страны, чтобы избежать разногласий с соседней Грецией, на территории которой находится одноименная провинция — историческая область Македония.

Напомним, что Македония получила статус кандидата на членство в ЕС в 2005-м, а Албания – в 2014 году.