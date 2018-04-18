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Общество
18.04.2018
Салiдарнасць
Беларусь заметно поднялась в рейтинге сильнейших армий в мире

Аналитическая компания Global Firepower опубликовала рейтинг мощнейших армий мира. Беларусь заняла 41-е место.

В прошлом году Вооруженные Силы Беларуси находились на 49-м месте. Теперь они располагаются следом за армией Румынии и опережают армию Перу.

Первая пятерка сильнейших армий мира выглядит так: первое место занимают США, второе — Россия, третье — Китай, четвертое — Индия, пятое — Франция.

Украина разместилась на 29-м месте.

«Коммерсантъ» сообщил о первой продаже за границу белорусских «Полонезов»

 
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