Беларусь заметно поднялась в рейтинге сильнейших армий в мире

Аналитическая компания Global Firepower опубликовала рейтинг мощнейших армий мира. Беларусь заняла 41-е место.

В прошлом году Вооруженные Силы Беларуси находились на 49-м месте. Теперь они располагаются следом за армией Румынии и опережают армию Перу.

Первая пятерка сильнейших армий мира выглядит так: первое место занимают США, второе — Россия, третье — Китай, четвертое — Индия, пятое — Франция.

Украина разместилась на 29-м месте.

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