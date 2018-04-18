Экспертное мнение: реставрация паркета и деревянного пола

Деревянный пол нуждается в реставрации? На паркете или доске появились потертости, потемнения, следы от сока или фломастеров? Пол скрипит и «плавает»? Пришло время задуматься о шлифовке или найти другой способ вернуть покрытию эстетику. На вопросы читателей отвечают эксперты-паркетчики минских компаний «Хороший пол» и Eco-pol.

В каких случаях стоит задуматься об обработке паркета специальной техникой? Отличается ли стоимость шлифовки паркета без пыли от обработки пола оборудованием, которым не предусмотрен автоматический сбор мусора?

Прежде всего, давайте разберемся, что такое шлифовка. Технология обработки пола предполагает снятие верхнего слоя паркета или доски. Толщина материала, который удаляется, зависит от степени повреждения. Если речь идет о потертостях и потрескавшейся краске, мастера ограничиваются снятием минимального слоя.

Причины для шлифовки:

- потертости и механические повреждения;

- следы от каблуков, вмятины и трещины;

- темные пятна, следы пролитых жидкостей;

- шелушение и частичное отслоение краски.

Современное шлифовальное оборудование позволяет производить обработку паркета и доски без пыли. В комплекте с техникой идут специальные мешки, в которые автоматически собирается стружка. Стоимость шлифовальных работ с учетом разной техники существенно не отличается, а вот с точки зрения практичности работа без пыли более привлекательна.

Что делать, если пол скрипит и «плавает»? Имеет ли смысл шлифовать такое покрытие или процедура лишь ухудшит состояние?

Эксперты компаний «Хороший пол» и Eco-pol однозначно заявляют — «плавающее» покрытие шлифовать нельзя. Это чревато еще большими повреждениями. Шлифовальная техника будет неравномерно снимать слой материала, что не добавит эстетики покрытию. Прежде чем приступать к обработке пола, нужно надежно зафиксировать доски или плашки.

В случае с паркетом, плохо закрепленные элементы лучше удалить, очистить от клея, покрыть заново клеевым составом и зафиксировать. Если есть риск повредить плашки, вырывать их «с мясом» не рекомендуется, можно с помощью небольшого сверла сделать отверстия и через них заполнить полые участки клеем.

С досками ситуация несколько иная. Если есть поврежденные фрагменты, их нужно аккуратно удалить и заменить новыми. Скрип устраняем, надежно закрепляя элементы, делать это можно с помощью гвоздей или саморезов. Щели между досками заполняем опилками, смешанными с клеем, или шпатлевкой (можно приобрести в строительном магазине, выбирайте цвет, идентичный доскам).

Когда элементы паркета или доски надежно закреплены, можно приступать к обработке покрытия шлифовальной машиной.

Ребенок рисовал маркером на бумаге, но увлекся и на светлом паркете остались следы зеленого цвета. Чем мы только не пытались отмыть, ничего не помогло. Случилось это несколько месяцев назад. Можно удалить маркер без шлифовки или других вариантов, кроме, как обработка деревянного покрытия специальной техникой не осталось?

Шлифовка деревянных полов от Eco-pol.by решит вашу проблему точно. В качестве других мер можно попробовать использовать изопропиловый спирт. Но вы должны понимать, что вместе со следами фломастера удалится также защитный слой лака. Заново покрыть пол лаком проще, чем его отшлифовать. И все же 100% гарантии того, что с проблемным участком удастся справиться, нет.

Свежие следы маркера можно попытаться удалить с помощью зубной пасты с хлором. Состав наносят на окрашенный участок, дают пасте немного подсохнуть, затем удаляют щеткой или влажной губкой. Если ни один из этих способов не подошел, остается шлифовка.

Если паркет залит водой и появилась так называемая «волна», можно ли шлифовать покрытие или лучше сразу заменить? При условии, что выбрали шлифовку, есть ли гарантия, что паркет не начнет со временем подгнивать?

Под влиянием влаги древесина разбухает. Здесь важно, как долго паркет стоял в воде. Чем больше этот период, тем сложнее исправить ситуацию без замены пола. В данном случае нужно, чтобы специалисты компаний «Хороший пол» или Eco-pol обследовали покрытие и дали оценку его состояния.

Если мастера считают, что проблему можно исправить шлифовкой, паркет частично разбирают и просушивают стяжку в течение 1,5-2 недель. Подбирают на место плашек, которые больше не пригодны для укладки, схожие по текстуре и цвету элементы, и закрепляют их на свободные места с помощью клеевого состава.

В данном случае важно, чтобы бетонный пол хорошо просох. Проверить уровень влажности можно с помощью обычной пищевой пленки. Покрываете стяжку и закрепляете пленку с помощью скотча. Если образуется конденсат, продолжайте сушить пол. При отсутствии влаги можно приступать к фиксации плашек и последующей шлифовке покрытия (когда она необходима).

Хотим попробовать шлифовать деревянный пол самостоятельно. Боимся, что не удастся сделать работу ошибок. Дайте, пожалуйста, несколько советов, как избежать проблем при обработке деревянного пола шлифовальной техникой?

Одна из ключевых ошибок неопытных мастеров — неправильный выбор оборудования. Не гонитесь за дешевизной. Старая изношенная техника в 90% случаев портит паркет и доску в руках неспециалиста.

Второй момент — направление хода при шлифовке. Пускайте машину слева направо, а не наоборот, именно так поступают профессионалы. Не делайте резких рывков, не останавливайтесь сразу после отключения техники, не меняйте в процессе работы угол наклона шлифмашины, пусть он всегда будет на уровне 45°. В этом случае можно избежать борозд и случайных ямок.

Если дефекты все же появились, избавляться от них придется в результате повторной шлифовки. Придется снимать несколько слоев древесины. И еще один маленький совет, прежде чем наносить лак или краску, очистите пол от мусора и пыли.

Хотите заказать шлифовку паркета или дощатого пола в Минске? Обращайтесь к мастерам компаний «Хороший пол» и Eco-pol. Профессионалы быстро вернут эстетику вашему покрытию.