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Общество
18.04.2018
«Коммерсантъ» сообщил о первой продаже за границу белорусских «Полонезов»

В 2018 году Беларусь планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан, пишет «Коммерсантъ».

Министр обороны этой страны уже посещал Беларусь, где знакомился с технологией производства РСЗО. Источники «Ъ» говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, но находящиеся там оперативно-тактические системы «Искандер» должны сыграть сдерживающий фактор в армяно-азербайджанских отношениях.

О том, что первая экспортная поставка «Полонезов» может состояться уже в 2018 году, «Ъ» рассказал источник, близкий к Минобороны Беларуси. По его словам, первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул собеседник.

Фото Евгений Логунов, «Коммерсантъ»

Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Беларуси оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил». Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Беларусь только вместе с боевыми расчетами ВС РФ.

Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200 (производства China Academy of Launch Vehicle Technology), установив их на свои шасси МЗКТ-7970.

На параде 9 мая 2015 года публике были показаны два «Полонеза». Впоследствии систему испытали на артиллерийских полигонах в Китае и Беларуси — проверка была признана успешной.

По информации источников «Ъ», сейчас объем локализации производства ракет в Белоруссии составляет около 30%: на заводе рассчитывают освоить полный цикл сборки, но признаются, что пока «до этого еще далеко».

Готовящийся контракт можно вполне рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению», считает военно-дипломатический источник «Ъ».

 
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