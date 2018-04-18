Глава ЦРУ провел экстраординарную встречу с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, совершил секретный визит в КНДР в пасхальные выходные и провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.

Издание отмечает, что эта «экстраординарная встреча» между одним из самых доверенных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя стала частью усилий по закладке основы для прямых переговоров между президентом США и лидером Северной Кореи по поводу программы Пхеньяна по разработке ядерного оружия, передает newsru.

В статье говорится, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после того, как в середине марта Трамп выдвинул его на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп во вторник перед началом переговоров с прибывшим в его поместье в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида) премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что представители администрации США «на самом высоком уровне» обсуждают с Пхеньяном вопросы, связанные с предстоящей встречей с Ким Чен Ыном. В то же время он не уточнил, кто принимает участие в этом процессе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтвердить или опровергнуть сообщение WP.