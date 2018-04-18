6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела

Следственный комитет пришел к выводу, что факт умышленного причинения Светлане Соколовской телесных повреждений сотрудниками ОМОНа не нашел своего подтверждения.

Предыстория. В новогоднюю ночь на елке возле комплекса «Чижовка-Арена» были задержаны подруги Светланы Соколовской (по просьбе собеседницы мы не публикуем ее фамилию, а называем сценический псевдоним – прим. авт.). По словам актрисы, ее подругу не пустили за ограждение к елке, сославшись на то, что концерт скоро закончится. Девушка с этими не согласилась, а омоновец ее оскорбил.

— Она достала телефон и набрала 102. После этого сотрудник ОМОНа потащил ее в красный автобус.

Светлана побежала следом за омоновцем, тащившим ее подругу.

— На ступеньках автобуса этот сотрудник посмотрел на меня и резко хлопнул дверцей автобуса, специально, чтобы ударить меня по руке. От удара мне вырвало ноготь и защемило руку, — рассказывала актриса в интервью «Салідарнасці».

Парень Светланы подошел к омоновцу, ударившему ее по руке, и спросил его фамилию. Сотрудник ОМОНа вместо ответа запихнул его в этот же автобус. Светлана побежала к дверям автобуса. Последнее, что она помнит — сильный удар по голове сзади и слова «Нах*я ты ее ударил дубинкой?»

— Кто-то поймал меня под руки. Несколько раз я приходила в себя ненадолго — на пару секунд, и опять теряла сознание.

Девушка очнулась в «скорой помощи».

В больнице Светлане диагностировали сотрясение мозга и ушиб правой кисти — наложили шину.

Позже от очевидцев девушка узнала, что омоновец ударил меня дубинкой несколько раз, когда она была без сознания.

Парня Светланы выпустили из автобуса, но задержали вторую подругу актрисы — «за то, что она стояла перед автобусом, не давая ему уехать».

После публикации в Салідарнасці официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова пообещала прокомментировать ситуацию, отметив в Facebook, что актриса жива и здорова, и дубинкой ее никто не бил.

Светлана решила добиться возбуждения уголовного дела в отношении омоновцев, от которых пострадала. Проверкой по ее заявлению занимался Заводской районный отдел (г. Минска) Следственного комитета.

Три месяца длилась проверка. Сроки ее проведения трижды продлевались. По словам Светланы, ее передавали четыре раза разным следователям. Пятый следователь В.А. Козловский 2 апреля вынес постановление — отказать в возбуждении уголовного дела. Причина — отсутствие в деяниях состава преступления.

«Салідарнасць» изучила документ и попросила прокомментировать его пострадавшую актрису.

1. Сотрясение мозга не считается тяжким телесным повреждением?

Следственный комитет: Как следует из постановления Следственного комитета, «в связи с однократным обращением за медпомощью выставленный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга», а также кровоподтек в затылочной области справа не могут быть подвергнуты судебно-медицинской оценке по степени тяжести телесных повреждений».

Анализ крови показал содержание этилового спирта в крови в 05.20 2,61 промилле, что соответствует тяжелой степени алкогольного опьянения.

Комментарий Светланы Соколовской: Следователь пояснил, что на мой вес смертельная доза алкоголя в крови составляет около 3-х промилле. Присланные анализы говорят о том, что я была пьяная вусмерть.

Остается только неясным, как пара бокалов шампанского могла вызвать в моем организме такой высокий показатель промилле. И как я, будучи в таком сильном алкогольном опьянении, дошла до места проведения мероприятия. И самое главное: неужели степень опьянения отменяет нанесенные травмы?

2. Сотрудники ОМОНа утверждают, что не применяли физическую силу в отношении Светланы и ее парня

Следственный комитет: Опрошенные сотрудники ОМОНа пояснили, что при задержании подруг Светланы они применяли физическую силу, чтобы пресечь совершение противоправных действий, а также неповиновение или сопротивление законным требованиям сотрудников милиции.

При этом омоновцы отрицают совершение каких-либо действий в отношении Светланы и ее парня, мотивируя тем, что указанные граждане ими не задерживались и в ОВД не доставлялись.

Комментарий Светланы Соколовской: Наверное, сотрудники ОМОНа забыли о нашей встрече. Остается надеяться, что при обещанной проверке на детекторе лжи они вспомнили бы все.

3. Пояснения омоновцев имеют больший вес, чем слова пострадавшей актрисы и свидетеля

Следственный комитет: Пояснения подруг Светланы, ее парня и самой Светланы противоречат последовательным пояснениям сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, а также фельдшеров «скорой» и парня, который оказался свидетелем произошедшего на елке.

Опрошенный свидетель рассказал, что видел, как во время закрытия в автоматическом режиме двери служебного автобуса Светлане повредила левую руку. Сотрудников милиции возле нее в тот момент не было. После этого двери автобуса открылись, и из салона ей последовал удар «предметом, похожим на дубинку» в область головы, от которого она упала, ударившись затылком об асфальт.

Судмедэксперт подтвердил возможность получения Светланой кровоподтека в затылочной области справа в результате падения с высоты собственного роста — как на плоскость, так и на выступающие предметы.

Комментарий Светланы Соколовской: Получается, показания свидетеля и судмедэкспертиза подтверждают мои слова, а не омоновцев.

Главное, что случайный свидетель видел, как меня ударили по руке и по голове. А конкретность его ответа напрямую зависит от постановки следователем вопроса. Например: «Видели ли вы, как Светлане нанесли удар по левой руке?» — «Да», — отвечает свидетель, потому что видел, как нанесли удар по руке.

Следователь мог спросить: «Уверены ли вы, что удар дубинкой был нанесен спереди? Может, удар по голове ей нанесли спереди, и она упала?» — «Удар по голове видел, может, и спереди», — мог ответить свидетель. Важно, что он это видел, как и множество людей рядом. Будем надеяться, что найдутся еще свидетели.

4. Фельдшеры «скорой» не обнаружили видимых телесных повреждений на руке

Следственный комитет: Фельдшеры бригады «скорой» заявили, что на момент их прибытия Светлана находилась в сознании, сама подошла к автомобилю, обратилась за медпомощью и присела в салон.

Сказала, что болит рука, пояснила, что травму получила в результате предпринятой ей попытки не допустить задержания сотрудниками милиции ее знакомой. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на руке Светланы не было выявлено, однако с учетом жалоб принято решение наложить шину. При дальнейшем осмотре медики выявили шишку на затылке.

По результатам судмедэкспертиза телесных повреждений на правой кисти у Светланы не обнаружено.

Комментарий Светланы Соколовской: В больнице и на судмедэкспертизе перепутали руку: делали снимки правой руки, а в справках указывали левую. Травмирована была правая рука.

При поступлении в больницу скорой помощи Минска меня обследовали и диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга и ушиб третьего пальца левой кисти.

5. Камеры видеонаблюдения на «Чижовка-Арене» ничего не видели

Следственный комитет: В ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения с «Чижовка-Арены» за 1 января установлено, что место задержания подруг Светланы камерами наблюдения не охватывается.

Комментарий Светланы Соколовской: В Следственном комитете мне объяснили, что следователь не подала запрос о том, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения на «Чижовка-Арене». По истечении срока давности записи уничтожены.

6. Светлана не смогла показать, как ей травмировали руку

Следственный комитет: Во время осмотра автобуса с участием Светланы, ее парня и подруги они не смогли с уверенностью воспроизвести обстоятельства причинения травмы руки в результате приведения в движение двери. В открытом положении дверь механическому воздействию не поддается. При воздействии на дверь автобуса во время ее закрытия в автоматическом режиме происходит замедление закрытия двери с возвращением ее в начальное положение.

Комментарий Светланы Соколовской: При проведении эксперимента с автобусом было выявлено, что дверь можно толкнуть, и она быстро закрывается, а в документе следователь написал, что замедляет ход.

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Следственный комитет пришел к выводу, что факт совершения противоправных действий в отношении Светланы со стороны сотрудников ОМОН не нашел своего подтверждения.

Факт умышленного причинения Светлане телесных повреждений сотрудниками ОМОНа также не нашел своего подтверждения.

На основании этого СК постановил: отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОМОН за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.

Светлана Соколовская намерена оспаривать решение Следственного комитета.

— Я буду бороться за свои права, — заявила актриса «Салідарнасці». —Такие случаи не должны происходить. Мы живем в цивилизованном мире. Хочу, чтобы люди увидели, что эту систему можно изменить и добиться справедливого решения. Если оставлю все как есть, любой человек скажет: «Она ничего не добилась. У нас так всегда». Считаю, что нужно отстаивать свои права, а не складывать руки.