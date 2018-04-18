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Комментарии
18.04.2018
Салiдарнасць
«А американцы-то в курсе, что у России с ними конфликт?»

Любопытное направление приобрело в программе «Полный Альбац», выходящей на радио «Эхо Москвы», обсуждение событий в Сирии.

Сначала ведущая программы Евгения Альбац поделилась своими впечатлениями о недавнем полете в США:

― Я села в самолет и думаю: вот мне сейчас 10 часов лететь, сейчас начнется, не дай бог война. Я сажусь в аэропорту в Нью-Йорке, аэропорт имени Кеннеди и если началась война, меня сразу… как представителя вражеской стороны…

― Расстреляют здесь или доведут до бруствера, ― предположил бизнесмен Дмитрий Потапенко.

― Спокойно приезжаю в свой отель, ― продолжила Альбац. ― По дороге в такси начинаю смотреть телевизионные каналы. CNN, Fox и так далее. Вообще ничего, ни одного слова. Смотрю американские газеты — тоже, в общем, ничего нет.

Звоню своей «Филадельфия инкуайрер», Труди Рубин, знаменитая журналистка, та самая, когда когда-то спросила — «ху из мистер Путин». И говорю: «Труди, вы чего? У нас все говорят: война, война». Она говорит: «Чего?» «Ну Трамп же написал, что русским мало не покажется. Сейчас наше смарт-оружие…» Она говорит: «Надо 24 часа подождать, будет другой твит».

И правда, в этот день в 6.22 утра был другой твит, в котором Трамп сказал, что никогда не говорил, когда мы ударим. Может скоро, а может не скоро. Как получится.

Я звоню еще нескольким коллегам, очень хорошим журналистам. И говорю: «Вы мне объясните, вы что, считаете, что…» Они говорят: «Послушай, это совершенно не принципиально, что Трамп написал. У него колесо в руках есть, а вот пришпандоринки, которая там педалями, еще чем управляет — этого практически нет».

Позднее Дмитрий Потапенко развил тему:

― У меня всегда возникает вопрос: а американцы-то в курсе, что у нас с ними конфликт… Просто я всегда исхожу из некого, знаете экономического, то есть Америка это 22% мирового ВВП, а весь ЕС – 24%. Китай — 18%. Мы – 1,7%. Мы – 13-я экономика мира.

Это все равно, что у нас конфликт с Науру или Буркина-Фасо. То есть я теоретически думаю, что где-нибудь в Буркина-Фасо есть какие-нибудь вымороженные люди, которые говорят, что у нас конфликт с Россией. А мы об этом просто технически не знаем. Если почитать какие-нибудь наурские газеты, то, вероятнее всего, они нам грозятся какую-нибудь дымовую шашку из рогатки запустить…

Может быть, Штаты и знают, что у них есть конфликт с нами, но, на мой взгляд, это конфликт России с самой Россией. Потому что нашему руководству не очень понятно, как выживать. Потому что договариваться они не умеют и не будут. И нужно все время нагнетать военную истерию. Неважно, с кем.

Даже на их бы месте я бы написал, что мы сбили не 71%, а вообще все 146% этих ракет. Просто надо к чертовой матери единственное – Интернет перекрыть. И запретить. Сделать просто выезд по визам, как это было раньше через первый отдел КГБ. И не морочиться. И потом гнать по всем каналам: миллион тонн чугуна надоили хлопкоробы Беларуси. Согласитесь, станет замечательный прекрасный мир…

Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова

 
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