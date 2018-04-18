Умерла бывшая первая леди США, которую обожали американцы

В возрасте 92 лет ушла из жизни Барбара Буш, бывшая первая леди страны, супруга Джорджа Буша-старшего и мать еще одного президента Джорджа Буша-младшего.

О ее кончине на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим МакГрэт, уточнив, что день и место проведения прощальной церемонии будут объявлены позднее:

«Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; она родила пятерых детей, которые вступили в брак; у нее есть 17 внуков и 7 правнуков».

Барбара Буш с сыном в 2005 году

Как отмечает CNN, ранее, после серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами, Барбара Буш решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

В годы правления супруга Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Опросы показывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Джорджа Буша-старшего, отмечает newsru.com.