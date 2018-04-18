Больше учатся и позже создают семьи – как взрослеют белорусы

Молодые белорусы все больше внимания уделяют саморазвитию, отодвигая на более поздние годы создание семьи и рождение детей.

Авторы масштабного исследования по методологии «Поколения и гендер» сравнили между собой пять возрастных групп, начиная с тех, кто родился в 1940-х годах. Оказалось, что все они проходили одинаковую цепочку взросления и перехода к самостоятельной жизни. Прежде всего белорусы получают образование, после этого уходят из родительского дома, начинают жить в паре, впоследствии регистрируют брак, затем в семье появляется ребенок.

Впрочем, начиная с поколения, родившегося в 1960-х годы, стало меньше людей, которые строго придерживаются такой последовательности взросления. К 25 годам больше 85% мужчин уже имели образование, но меньше 60% начинали жить отдельно от родителей. Меньше половины мужчин самых молодых поколений успевают пройти этот путь к 25 годам. Среди родившихся в 1980-х в к этому возрасту 48% имели опыт сожительства в паре, 38% − зарегистрировали брак, 27% − имеют хотя бы одного ребенка.

Хоть этапы перехода к самостоятельной жизни все пять поколений проходят одинаковые, внутри этих событий есть существенные изменения. Все больше времени молодые люди начинают уделять образованию и саморазвитию, прежде чем женятся и заводят детей.

Как правило, дети вырастают более образованными, чем их родители. Около 70% детей пар, имеющих высшее образование, тоже старались закончить университет.

По данным переписи населения 2009 года, количество людей, получивших высшее образование, с каждым поколением растет.

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