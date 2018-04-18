Королева эпатажа: Рианна в новых безумных нарядах

На фестивале музыки и искусства Coachella, проходящем в одноименной калифорнийской долине, отличилась Рианна.

Певица заявилась туда в очередном прозрачном наряде, который злопыхатели сразу обозвали «шторой с окна» и «шарпейчиком». Сквозь ткань просвечивала грудь. Впрочем, этому костюму по откровенности далеко до знаменитого лука на CFDA Fashion Awards 2014.

На этом Рианна не остановилась и в 35-градусную жару натянула на себя балаклаву от Gucci в комплекте с еще одними эпатажными сапожками.

Впрочем, на Coachella – подобные наряды в тренде. Вот как там выглядят обычные посетители.

Рианна вышла на «Дажынкі» в Барбадосе полуголой