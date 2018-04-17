.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
Белорусы навестили усопших. Фотофакт
Саргсян, несмотря на массовые протесты народа, избран премьером Армении
Яд для отравления Скрипалей был в жидкой форме
Названа причина пожара в «Зимней вишне»
Суд в Таиланде оправдал белоруску Рыбку, но она продолжит сидеть
Так выглядит логотип «Диджитал сопротивления»
Дуров: «Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне»
Школьник нашел клад легендарного короля викингов. Фотофакт
В Украине коммуналка может подорожать почти вдвое. А как по сравнению с нами?
Чем белорусы лучше других
Этнолог: «Во многих районах могилки стараются убрать уже перед Пасхой, иначе — «нядобра»
«Только недавно от двух резиновых избавились!»: в питерском отеле нашли золотой фаллоимитатор
Венедиктов: «Совет безопасности – орган импотентов для импотентов»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Куда исчезает Лукашенко в рабочие дни?
У главы Беларуси новое оправдание – вновь виноваты сами граждане
На начальника РОВД вызвали … наряд милиции
«Случилось страшное». В Беларуси строится новая система слежки за гражданами?
Белорусские подростки-школьники придумали себе странный вид досуга
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
БелАЭС: новый фронт потенциальных проблем
Невзоров: «На простой вопрос, будет ли война, я могу дать однозначный ответ: да, будет»
Класковский: «У высокого начальства есть гораздо более серьезный повод заползти за плинтус от стыда»
Шендерович: «Когда матушка Клио спустит воду в этом унитазе, нам еще долго придется отгребать ершиком»
Куда девался белорусский нейтралитет?
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Расейскія айцішнікі пераяжджаюць у Беларусь: «Тут дакладна лепш, чым у Маскве»
«БелДжи»: то ли чиновники что-то скрывают, то ли мы чего-то не понимаем
Роза: «Сначала прошла «базу», потом «телеску», «охоту»
«Моя годовая зарплата в Норвегии – $ 56 000. Люди с опытом получают около $ 90 000»
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
«Не Лукашенко главная проблема Беларуси, а Халява»
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»
Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставках овощей и фруктов с фальшивыми африканскими сертификатами
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Здесь страшно жить». Какой увидел страну белорус после 15 лет жизни в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Апрельские аисты в белорусской глубинке
Как «шифруется» Румас в выходной день
ОНТ показал любимые фотографии Лукашенко
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Мимо вымени. Карикатура
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
17.04.2018
Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
Tweet
Белорусы навестили усопших. Фотофакт
Радуница в Крево.
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
5
)
Главное
Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»
Центр Еревана блокирует оппозиция: люди протестуют против планов экс-президента
Фотожабы: «Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»
Как белоруска пробилась на Eurosport: «Заявку отправила, чтобы проверить себя на вшивость»
Почему на немецких стадионах главными считаются болельщики, а не полиция
Как российская пропаганда извращает реальную картину: кейс Лаврова
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com