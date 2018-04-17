Саргсян, несмотря на массовые протесты народа, избран премьером Армении

По новой Конституции Армении премьер-министр является фактическим главой исполнительной власти.

На специальном заседании Национального собрания Армении 77 голосами «за», 17 — «против» экс-президент Армении, лидер правящей Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян избран премьер-министром Армении.

Для избрания ему были необходимы 53 голоса, сообщает Радио Азатутюн.

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