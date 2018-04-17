Черный вторник Рунета: «Змея начала жрать саму себя»

«Салiдарнасць» следила, как российский сегмент интернета пережил второй день тотальной цензуры. Байнет, в свою очередь, отмечает удивительный контраст.

По данным на вечер 17 апреля, Роскомнадзор внес в черный список более 15 млн IP-адресов, в том числе ресурсы Amazon и Google, из-за блокировки Telegram. Операцию ведомства уже назвали «самой крупномасштабной атакой за всю историю российской цензуры», и, похоже, это еще не предел.

Сам сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке. А создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выделить миллионы долларов из личных средств на гранты для администраторов сервисов proxy/VPN, помогающих обойти блокировку мессенджера.

Telegram-канал «Кремлевский мамковед»: «И все ради российских пользователей. Спасибо!»

Адвокаты мессенджера подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского райсуда Москвы о немедленной блокировке сервиса, сообщил один из адвокатов Telegram Павел Чиков, пишет ТАСС.

«Ущерб публичным и частным интересам причиняется с точностью наоборот: именно немедленной блокировкой Telegram, а не действиями (бездействиями) последнего, — говорится в документе. — Активные действия Роскомнадзора по блокировке, предпринимаемые до вступления решения в силу, существенно ограничивают права граждан и других организаций».

Тема находится в фокусе всех авторитетных российских СМИ, а Дуров – стал героем сопротивления против цензуры. Авторы политических каналов, в свою очередь, молниеносно комментируют развитие событий и следят за цифрами (не подбирая выражений в адрес государственников). Приводим избранное, опубликованное в течение вторника.

Солнечный шторм: «Деге***аты из Роскомнадзора заблокировали уже около 2 миллионов (!) IP-адресов, дабы помешать работе Telegram. Их бы с такой усердностью, да на урановые рудники».

Кстати: «Если кто на самом деле и провоцирует массовые беспорядки, то это исключительно сами клоуны из Роскомнадзора. Кстати, экстремистской деятельностью занимаются тоже именно они – воспрепятствование заложенной в Конституции основополагающей норме информационного права на доступ к информации как раз таки и является самым настоящим (а не придуманным ради галочки) экстремизмом и откровенным муда***ством».

Медиатехнолог: «Дуров объявил священную войну старым маразматикам, пытающимся изолировать Россию от мирового сообщества. Вы представляете, сколько человек будет готово за него отдать свой голос на выборах?»

Теория элит: «Дуров – самый перспективный оппозиционный политик прямо сейчас. У него понятный конфликт с действующей властью. Есть канал коммуникации с электоратом. Он харизматичный, молодой и практически без негативного бэкграунда».

Банкста: «Идиоты из Роскомнадзора решили уничтожить не столько Telegram, сколько интернет. Заблокировано 16 млн ip-адресов, скоро будет еще несколько миллионов.

Страдают Google, Amazon, Viber, платежные сервисы, игрушка Overwatch, частный бизнесы, сервисы с котировками, банки и как апофеоз работы – рухнул сайт Роскомнадзора. Змея начала жрать саму себя».

Втелеге: «Роскомнадзор потерял берега. Еще чуть-чуть и национальный файрвол будет готов».

Байнет, хорошо знакомый с цензурой в онлайне и офлайне, наблюдает за событиями у соседей. И отмечает– с грустной шуткой – удивительный контраст.

«В Беларуси:

1. Сыр санкционный.

2. Алкоголь продается ночью.

3. На улицах чисто, как в коммерческой больнице.

4.Telegramработает.

5. Колбаса из мяса.

6. Тепло.

7. Люди улыбаются».

Киселев: «Без миллионов Павлов Дуровых, уехавших на Запад в поисках лучшей жизни, путинская Россия долго не протянет»