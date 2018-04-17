Центр Еревана блокирует оппозиция: люди протестуют против планов экс-президента

В столице Армении продолжается массовая акция протеста, которую лидер оппозиции Никол Пашинян уже назвал началом «бархатной революции».

Митинги проходят на фоне выборов премьер-министра Армении. В парламенте страны проходит специальное заседание, где решается вопрос об избрании Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция обвиняет его в стремлении остаться у власти после 10 лет в президентском кресле.

Депутат парламента Никол Пашинян и его сторонники заблокировали вход в здание Центрального банка в Ереване,17 апреля 2018 г

Активисты начали блокировать правительственные здания Армении. Как сообщает ТАСС, митингующие заблокировали здания Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Диаспоры и Комитета государственных доходов.