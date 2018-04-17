Telegram держит удар: самая крупномасштабная атака за всю историю российской цензуры

Роскомнадзору придется уничтожить инфраструктуру интернета для обеспечения законодательства.

Противостояние российских властей с мессенджером Telegram вышло на качественно новый уровень. Этот процесс грозит изменить правила игры в отрасли и привести к новому витку цензуры. Стихийный общественный договор, сложившийся в последние годы, предполагал, что российские силовики, законодатели и чиновники Роскомнадзора делали вид, что блокируют запрещенную в России информацию, а пользователи и сервисы, в свою очередь, делали вид, что она им не доступна. Именно в таком режиме существует, например, одна из крупнейших в мире социальных сетей LinkedIn, принадлежащая Microsoft, и заблокированная с 2016 года.

Сергей Голубицкий в одной из недавних публикаций для «Новой» замечал, что весь процесс «борьбы с интернетом» носил исключительно ритуальный характер. История с блокировкой Telergam, похоже, превращает ритуал в «гражданскую войну».

Фотожабы: «Это псих? Это наркоман? Нет, это Человек-Роскомнадзор»

16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал более 2,4 млн IP-адресов, входящих в крупные подсети сервисов Google и Amazon. Для сравнения, до начала блокировки Telegram в черном списке Роскомандзора числилось 38 тысяч IP-адресов.

Чтобы добраться до Telegram, ведомству пришлось развернуть самую крупномасштабную атаку на инфраструктуру интернета в целом за всю историю российской цензуры.

Акция за свободу мессенджера Telegram от блокировок у здания ФСБ. Фото: Светлана Виданова

Роскомнадзор, судя по всему, предполагал, что Павел Дуров намерен использовать облачные сервисы крупных интернет-компаний, в частности Amazon, для обхода блокировок в штатном режиме, силами самого мессенджера, и чиновники готовились к этому заранее. Ковровая бомбардировка интернета Роскомнадзором вызвала тревожные слухи в IT-отрасли. Вечером 16 апреля начали появляться сообщения

о сбоях в работе кассовых аппаратов в ритейл-сетях,

проблемах с голосовой связью у мессенджера Viber,

неполадки в сервисах Microsoft,

включая офисные программы и сервисы игровых приставок.

Так, несмотря на жертвы и разрушения, выполнялось российское законодательство.

К середине дня 17 апреля большинство пользователей в России могли по-прежнему использовать приложение Telegram без VPN, хотя и с некоторыми перебоями. Попытка Роскомнадзора уничтожить мессенджер за счет отключения облачных сервисов третьих компаний провалилась. Специалисты пишут, что Telegram задействовал функцию DC_update, которая в штатном режиме используется для обновления адреса дата-центра, с которым связывается пользователь, — это полезно для стабильности и скорости работы приложения.

В условиях блокировки со стороны Роскомнадзора эта функция позволяет в режиме реального времени искать среди десятков миллионов IP-адресов, принадлежащих Google, Apple или Microsoft и доступных приложению Telegram, открытые в данный момент, и направлять пользовательский трафик через них. Веб-интерфейс Telegram при этом остается заблокированным из-за технологических особенностей использующихся в нем протоколов.

Иными словами, для того, чтобы заблокировать Telegram, Роскомнадзору потребуется отключить на территории России все основные международные сервисы — финансовые, деловые и развлекательные, от Apple Pay до Xbox Live. Счет запрещенных IP-адресов пойдет на десятки миллионов, провайдеры получат соответствующую выгрузку для блокировок, и Россия будет де факто отрезана от мирового интернета.

Короче говоря, чтобы победить Дурова, придется отказаться от благ цивилизации. Все выглядит так, как если бы Роскомнадзор проиграл в этой стремительной битве, но этот вывод работает только в том случае, если мы считаем, что чиновники ведомства в целом разумные люди, а у его руководителя Александра Жарова нет прямого приказа от спецслужб на борьбу с Telegram любой ценой.

Пока ясно, что Роскомнадзор впервые в своей истории сталкивается с таким прямым противодействием, впервые пытается деактивировать на территории России настолько крупный и технологически сложный сервис, и вплотную подошел к конфликту с т.н. GAFA — принятой в Европе аббревиатуре, обозначающий мировых лидеров интернет-рынка, с совокупной аудиторией в несколько миллиардов человек: Google, Apple, Facebook, Amazon. Осознав масштаб проблемы, российские цензоры, пока, кажется, берут паузу и мелко мстят гражданам, которые заранее готовились к «блэкауту» Telegram, блокируя сайты с настройками прокси и VPN — похоже, без каких-либо законных оснований.

Есть еще два важных для понимания сюжета.

Во-первых, все происходящее является настоящим подарком для Павла Дурова и его компании. Аудитория Telegram превысила 200 млн человек, из которых в России находятся около 15 млн активных пользователей. Потеря российского рынка не будет означать гибель бизнес-модели мессенджера, которая, как теперь понятно, будет строиться вокруг создания глобальной платежной системы на основе собственной криптовалюты.

Более того, уже сейчас Дуров имеет бесценную репутацию защитника свобод и частной переписки и главного оппонента российских властей. В нынешней международной обстановке это означает, что аудитория проекта Дурова будет расти быстрее, чем когда либо. Прирост числа подписчиков во время блокировок отметили даже основные русскоязычные каналы, хотя к этой информации не стоит относиться слишком оптимистично — заметную часть неполитизированных пользователей из России нестабильный и «запрещенный» Telegram может все-таки потерять.

Во-вторых, очень любопытно наблюдать сейчас за действием разного рода «патриотических» сервисов и граждан. Далеко не все прислушались к советам советника президента Германа Клименко и пресс-секретаря Дмитрия Пескова перейти на мессенджер из 90-х — ICQ. Нынешний владелец этой платформы Mail.ru Group оперативно выпустила клон Telegram под названием TamTam. Накануне блокировок Telegram в российской деловой прессе, «Коммерсанте» и «Ведомостях» прошла масштабная рекламная акция TamTam.

Сейчас в сервисе активно создаются клоны популярных Telegram-каналов. Например, в TamTam по состоянию на 17 апреля есть целых два «Незыгаря» с 89 и 13 подписчиками соответственно.

Распоряжение перейти на TamTam получили сотрудники некоторых государственных СМИ, но, по слухам, еще несколько дней назад весь менеджмент последних общается в пока что незаблокированном Whatsapp. Некоторые граждане, демонстрирующие свою стойкую и чаще всего не безвозмездную любовь к Кремлю, лояльно не появляются в Telegram с обеда 16 апреля.

С другой стороны, например, в Telegram-аккаунте бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, замечена активность в ночь на 17 апреля. Так сбываются лозунги современных философов о том, что личное — это политическое.

Telegram держит удар и готовится явить миру либертарианское чудо о победе над российской цензурой, чтобы потом как следует заработать на этом. Вопрос в том, каким будет следующий ход Роскомнадзора. Ведь чиновники еще несколько лет назад рапортовали о готовности к отключению страны от мирового интернета. Ради защиты суверенитета, конечно.

P.S. Когда готовился этот материал, стало известно о блокировке еще более 2 млн IP-адресов в подсети Google. Общее число запрещенных адресов достигло почти 5 млн. Пользователи «Одноклассников», принадлежащих Mail.ru Group, сообщают о перебоях в работе социальной сети. Перебои могут также коснуться мессенджер TamTam.