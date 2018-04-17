Названа причина пожара в «Зимней вишне»

МЧС считает, что это короткое замыкание.

— По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием, большое переходное сопротивление или перегрузка ведущих частей светильника, мы не знаем, что повлияло, но корень там. У этого светильника светодиодного был рассеиватель, оплавления которого и пошли вниз, каплевидной огненной формы и упали в поролоновую яму, — сказал главный государственный инспектор по пожарному надзору в России Ринат Еникеев, сообщает РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, произошел из-за короткого замыкания в электропроводке на четвертом этаже над детской игровой зоной из-за протечки крыши.