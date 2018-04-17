Суд в Таиланде оправдал белоруску Рыбку, но она продолжит сидеть

По делу о нелегальном секс-тренинге.

Гражданина России Александра Кириллова (Алекс Лесли) и гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) оправдали по делу о нелегальной предпринимательской, сообщил их адвокат. Однако оба остаются под следствием из-за обвинения в оказании услуг сексуального характера в составе группы, пишет РБК.

Вместе с ними были оправданы еще шесть граждан Беларуси и России, которых в конце февраля вместе с Вашукевич и Кирилловым ​арестовали за проведение нелегального секс-тренинга в одной из гостиниц Паттайи.

По словам защитника, Кириллов и Вашукевич, несмотря на изменения в законах королевства, по-прежнему подлежат депортации.

«Однако покинуть Таиланд они пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — напомнил он.

Адвокат подчеркнул, что по делу, связанному с организацией предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, его подзащитным грозят длительные сроки наказания. Судебное заседание назначено на 24 апреля в виде телеконференции, так как будет посвящено только продлению меры пресечения в отношении подследственных, сообщил защитник.

У тайского следствия с момента ареста подследственных есть 84 дня на подготовку обвинительного заключения, напомнил адвокат. Мера пресечения продлевается подследственным раз в 12 дней.