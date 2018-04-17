Школьник нашел клад легендарного короля викингов. Фотофакт

В Германии откопали ценнейший клад времен короля викингов Харальда I Синезубого.

Археологи-любители обнаружили в минувшие выходные на немецком острове Рюген ценнейший клад, который относят к эпохе царствования легендарного датского короля Харальда I Синезубого. Артефакты X века с помощью металлодетекторов обнаружили в январе 13-летний школьник Лука Малашниченко и его взрослый напарник Рене Шён, сообщает Ostsee-Zeitung.

В минувшие выходные, 14-15 апреля, территорию обследовали также профессиональные археологи из управления по культуре и охране наследия земли Мекленбург - Передняя Померания. На их сайте перечислены находки: монеты, шейные кольца, броши, жемчуг и прочее.

- Это самый крупный клад той эпохи, обнаруженный в южной части Балтийского моря, и значение его огромно, - подчеркивает археолог Михаэль Ширрен, который руководит раскопками.

Среди найденных артефактов выделяют мьёльнир - амулет, сделанный в виде молота бога Тора. В скандинавской и древнегерманской мифологии только Тор мог поднять этот тяжелый молот, удар которого вызывал молнии и гром. Как амулет мьёльнир был популярен с древнейших времен. Его, например, подкладывали под кровать молодоженам, чтобы у них было много детей.

А The Local обращает внимание на найденные серебряные монеты с христианским крестом.

Это не первый ценный клад, обнаруженный в этих краях. В 1872-1874 годах всего в нескольких километрах отсюда, на острове Хиддензе, нашли золотой клад, который имел самое прямое отношение к королю Харальду и даже, вероятно, принадлежал ему или кому-то из его ближайшего окружения, отмечает newsru.com.

Харальд I Синезубый, который был викингом и жил в период между 930-м и 986 годом, так популярен в Скандинавии, что именно его именем назвали в конце ХХ века технологию Bluetooth, обеспечивающую беспроводной обмен между разными электронными устройствами.