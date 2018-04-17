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17.04.2018
Салiдарнасць
Как Лукашенко поздравил Валерию

Глава Беларуси поздравил российскую певицу с юбилеем.

Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Валерию Перфилову с 50-летием, сообщает БЕЛТА.

— Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России, но и далеко за ее пределами, — говорится в поздравлении. — В Беларуси ваше творчество пользуется широкой популярностью. Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и интересными проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами.

Глава государства также пожелал Валерии здоровья, счастья, мира и благополучия.

Сама певица, в свою очередь, в этот день переадресовала поздравления своей матери, отметив, что это ее праздник.

«Моя хорошая, спасибо тебе за жизнь, за любовь к музыке, за воспитание своим прекрасным примером, за неукротимый оптимизм, переданный мне по наследству и за все — все, что ты для меня делала и делаешь. Будь, пожалуйста, здорова! Силы и энергия тебе очень пригодятся! Хочу, чтобы ты всегда была в нашем строю, и не просто, а шагала в первых рядах», — написала Валерия в Instagram.

 
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