Кто такие «Белые каски»?

И почему вокруг них столько споров.

После предполагаемой химической атаки в городе Дума в сирийской, российской и иранской государственной прессе вновь поднялась волна обвинений в адрес спасателей из организации «Белые каски»: будто бы они фальсифицируют улики против войск Асада и работают на Запад и террористов.

Что известно об этой организации?

«Белые каски» (иногда их название переводят как «Белые шлемы») были в числе нескольких организаций, которые передали с мест сообщения о двух случаях предположительного применения отравляющих веществ 7 апреля в городе Дума.

«Белые каски» летом 2016 года в Алеппо

Асадовская Сирия и Россия заявили, что свидетельства химической атаки, включая фото и видео отравленных детей, сфальсифицированы.

За годы гражданской войны в Сирии в подконтрольных Башару Асаду СМИ, а также в России, Иране и других странах вышли в свет сотни и тысячи публикаций (чаще всего цитирующих друг друга), в которых «Белые каски» обвинялись в фальсификации свидетельств бомбежек мирного населения авиацией Асада и России, а также химических атак, причем во многих случаях факты были подтверждены другими наблюдателями и международными организациями.

Сами «Белые каски» эти обвинения, как и обвинения в работе на иностранцев или на террористов внутри Сирии, отвергают.

- [Башар Асад и Россия] отрицают каждое из массовых убийств, которые они совершили в Сирии, они пытаются исказить реальность и правду, которую мы сообщаем. Они стремятся убивать нас на местах, они стремятся оклеветать нас в прессе путем троллинга и пропаганды. Это потому, что мы реагируем на все подобные случаи и стараемся показать миру, что произошло на самом деле, - сказал в понедельник в интервью радио Би-би-си Аммар аль-Салмо, член руководства «Белых касок».

Действительно, «Белые каски» можно упрекнуть в том, что они показывают миру только последствия авиударов и артобстрелов со стороны сил Асада и его союзников. Так происходит потому, что эта организация работает на неподконтрольных Асаду территориях - в этом изначальный смысл ее существования.

Команды добровольцев-спасателей появились в Сирии, на территориях, подконтрольных восставшим, в 2012 году. К этому времени государственные спасательные службы на этих территориях перестали работать, а война из партизанской стремительно перерастала в полномасштабную, с артиллерией и авиацией - и, соответственно, с большими разрушениями и пожарами.

В 2012-2013 годах этим командам помогали - деньгами, снаряжением, техникой, медикаментами и организацией тренировок - европейские правительства, Турция, Япония, США и многие неправительственные организации, включая Mayday Rescue (самый понятный перевод - это, вероятно, «СОС – Спасение»), основанную бывшим британским офицером Джеймсом Ле Межурером.

В 2014 году под руководством Ле Межурера команды спасателей объединились в общенациональную организацию «Сирийская гражданская оборона» (СГО). «Белые каски» - это их неофициальное название.

Сейчас в СГО, по ее собственным данным, состоят около 3000 человек.

Тот факт, что создателем «Белых касок» стал британский военный, а финансируются они, по их же официальным данным, правительствами Британии, Дании, Нидерландов и Германии, а также американской USAID, многим обвинителям кажется достаточным основанием, чтобы обвинить спасателей в работе на Запад.

Но для непредвзятого наблюдателя факт финансирования спасателей сам по себе никак не означает, что они обязуются выполнять политические заказы финансирующего или что финансирующий этого вообще требует.

Другое дело, что, насколько можно понять, личный состав «Белых касок» - это в подавляющем большинстве сирийцы с тех территорий и из тех групп населения, которые выступили против Асада, и их отношение к сирийскому президенту вполне очевидно.

Но Джеймс Ле Межурер в интервью Би-би-си в 2014 году заверял, что это не отражается на их работе.

- Эти команды нейтральны, беспристрастны, они спасают любого, кто в этом нуждается, и примеров тому было множество [...] Было много случаев, когда они спасали солдат режима из-под обломков обвалившихся зданий, рискуя при этом своими жизнями. В Алеппо команда ползла под снайперским огнем, чтобы забрать тело асадовского солдата, оставшееся на нейтральной полосе. А когда они его вытащили, нашли при нем номер телефона матери, позвонили ей и сообщили: мы нашли тело вашего сына, мы похороним его как положено, - рассказал тогда Ле Межурер.

Работая на территориях, подконтрольных разным вооруженным группировкам, спасатели, естественно, должны поддерживать с ними отношения. На этом основании «Белые каски» обвиняют в связях с террористами. Сами они эти обвинения отвергают.

Главу «Белых касок» Раеда аль-Салеха (слева) принимают в европейских столицах

- Конечно, нет, - ответил Аммар аль-Салмо в интервью радио Би-би-си. - Режим Асада то обвиняет нас в том, что мы - агенты Израиля, агенты Британии или ЦРУ, то - в том, что мы аффилированы с «Аль-Каидой». Эти противоречащие друг другу обвинения подтверждают, что режим Асада просто ненавидит нас - потому что мы показываем, что он творит в Сирии.

И уж совсем другой вопрос - свидетельства бомбежек или химических атак.

В условиях гражданской войны часто невозможно получить информацию из независимых источников - например, выяснить, действительно ли под бомбами погибли «в основном дети, женщины и старики» или же вооруженные бойцы. При этом все стороны в конфликте очень часто просто лгут.

Но «Белые каски» обвиняют, кроме прочего, в том, что они фальсифицировали фото- и видеосвидетельства. Во многих случаях они сами и их защитники доказывали ложность таких обвинений.

В 2016 году, например, асадовские, а также иранские и российские средства массовой информации обвиняли «Белые каски» в том, что они публиковали фотографии из разных мест, сделанные в разное время, но при этом якобы с одной и той же маленькой девочкой по имени Айя на руках у спасателя. Суть обвинений заключалась в том, что «Белые каски» распространяют постановочные фото, чтобы обмануть мир, убедив его, что от авиаударов сил Асада и россиян страдают дети.

Это обвинение, в частности, повторила на пресс-конференции сторонница Башара Асада, канадская активистка и блогер на сайте российского гостелеканала RT Ева Бартлетт, и эту пресс-конференцию растиражировал сам канал RT.

Британский частный телеканал Channel 4 провел по этому поводу проверку фактов и показал, что, во-первых, девочки на всех трех фотографиях совершенно точно разные, просто в одежде похожего цвета; во-вторых, эти фото опубликовали не «Белые каски», а три разных источника, в том числе корреспондент Reuters; в-третьих, факты авиаударов и гибели людей во всех случаях были подтверждены другими источниками и фото- и видеосвидетельствами.