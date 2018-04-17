В Украине коммуналка может подорожать почти вдвое. А как по сравнению с нами?

«Салiдарнасць» сравнила тарифы в жировках украинцев, белорусов и других европейцев.

По требованию МВФ в Украине будет пересмотрена стоимость коммунальных услуг уже к июню нынешнего года. Подорожание газа может составить до 62%, что повлечет увеличение цены коммунальных услуг на 45%.

Украинцы платят 0.22 евро за кубометр газа, в то же время в Польше такой же объем стоит в два раза дороже – 0.45 евро, в Литве – 0.6, в Латвии – 0.72, в Беларуси – 0.2 (полная стоимость), в Румынии – 0.34, в Чехии – 0.6 евро.

В то же время потребление газа в Украине выше, чем в соседних странах. По данным Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в Молдове в среднем одно домохозяйство за год использует 425 куб.м газа, в Румынии – 743 куб.м, в Польше – 573 куб.м. А в Украине – 1443 кубометра (комплексный показатель с учетом отопления).

Украина – одна из самых энергозатратных стран в Европе. Полякам для отопления помещений такой же площади нужно в несколько раз меньше энергии. Сокращение потребления потребует модернизации тепловых пунктов и комплексного утепления домов, на что у украинцев не хватает денег.

В Украине средний тариф на тепло – 40 евро за Гкал, в Дании – 75 евро, в Латвии – 73 евро, в Словакии – 107 евро, в Эстонии – 89 евро, в Литве – 64 евро, а в Беларуси – 7 евро.

А электроэнергии украинцы столько же, сколько и средние европейцы. Согласно данным НКРЭКУ, одна семья использует 160 кВт*час в месяц. В то же время в Польше тратят 169 кВт*час, а в Румынии – 135 кВт*час.

Электроэнергия в Украине намного дешевле среднеевропейской. Один кВт*час в Украине стоит 0.04 евро, в Польше – 0.16 евро, в Румынии – 0.136 евро, в Беларуси – 0.08 евро, 0.33 евро в Литве и 0.32 в Латвии.

Коммуналка в Украине будет дорожать и дальше, но нескоро. Если газ в Украине станет дороже, то коммунальные услуги подорожают к октябрю, а электроэнергия – с начала следующего года.